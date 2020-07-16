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Две ушли в минус: ЕС сократил список стран для снятия ограничений на поездки

© AFP 2020 / NIKLAS HALLE'N
Общество
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Sputnik Молдова
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Перечень будет и далее пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Европейский союз сократил список стран, с которыми рекомендовано снять ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, исключив из него Сербию и Черногорию, говорится в заявлении Совета ЕС.

"После первого пересмотра, в соответствии с рекомендацией о постепенном снятии временных ограничений на необязательные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, для которых рекомендовано снять ограничения. Этот список будет и далее пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", - говорится в документе.

В обновленном списке фигурируют Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1563)

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