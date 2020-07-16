Русское оружие: аэромобильный броневик, который развивает скорость в 155 км/час

Машина способна выдерживать выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД. Противоминная защита гарантирует сохранность жизни экипажа при подрыве под колесом взрывных устройств мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте, пишет военный обозреватель.

Уникальная линейка новейших бронеавтомобилей Российской армии пополнилась стремительной "Стрелой", развивающей немыслимую для броневиков скорость свыше 155 км в час. Мобильность – самое заметное, но не единственное преимущество, которое позволит укрепить обороноспособность РФ и ее союзников, превосходство русского оружия в современных военных конфликтах.

Гендиректор предприятия-разработчика "Военно-промышленная компания" (ВПК) Александр Красовицкий рассказал РИА Новости, что легкий бронеавтомобиль "Стрела" аналогов в РФ не имеет.

Техника обладает баллистической защитой, способной выдерживать выстрелы из автоматов АК-74, АКМ и винтовки СВД. Противоминная защита гарантирует сохранность жизни экипажа при подрыве под колесом броневика мин или взрывных устройств мощностью до двух килограммов в тротиловом эквиваленте.

Масса машины – 4,7 тонны – позволяет транспортировать ее на внешней подвеске вертолета Ми-8 (Ми-17) в составе тактического воздушного десанта. Для сравнения, бронеавтомобиль "Тигр" в два раза тяжелее, и выдерживает подрыв до 600 граммов в тротиловом эквиваленте.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich Вертолеты Ми-8 во время учений.

Снаружи "Стрела" защищена от мощных взрывных устройств современной броней и геометрией корпуса, внутри теперь принято устанавливать сиденья, компенсирующие удар взрывной волны. Применение новейших российских бронеавтомобилей в Сирии показало надежность такого типа конструкции, подрывы не приводили к гибели людей.

Легкий бронеавтомобиль "Стрела" предназначен для обеспечения оперативно-служебной деятельности спецподразделений, перевозки людей и различных грузов с обеспечением высокого уровня баллистической защиты. В салоне размещаются до восьми человек, включая водителя. Предусмотрена возможность установки модульных комплексов вооружения и спецоборудования. Боевая машина сделана исключительно из российских материалов и комплектующих. Авторитет компании-производителя в мире оружейников гарантирует высокое качество самого стремительного в мире броневика и его значительный экспортный потенциал на международном рынке.

Стремительная "Стрела" наверняка понравится военнослужащим, ведь высокая мобильность – основа боевой устойчивости подразделений. Если броневик на шоссе разгоняется до скорости 155 км в час, то на пересеченной местности 80 км в час – не предел.

Заложенные в конструкцию машины перспективные узлы и агрегаты могут быть освоены в массовом производстве гражданского автопрома, и тогда в России появится самый проходимый и неубиваемый в мире кроссовер, мечта геологов, туристов и рыбаков.

Болиды специального назначения

Важность широкого спектра бронеавтомобилей на поле боя совершенно очевидна. Машины разных классов и возможностей позволяют войскам дифференцированно решать поставленные задачи, ювелирно владеть ситуацией, давить противника огневой мощью и маневром. Неслучайно современный международный рынок вооружений переполнен бронетранспортерами Stryker (США), LAV (Канада), (Швейцария), VBCI (Франция), Boxer (Германия – Голландия), Pandur (Австрия), Pars (Турция).

В этом секторе ежегодно "крутятся" миллиарды долларов, и российский ОПК уверенно лидирует не один десяток лет. Только в период 2010-2017 годов продано 1206 российских машин на сумму 1,48 млрд долларов. Новейшие бронеавтомобили еще более укрепят позиции российской оборонки.

Список ближайших конкурентов "Стрелы" не так уж велик. Для сравнения рассмотрим несколько самых быстрых легких бронемашин аналогичной защищенности.

Тактический автомобиль Renault Sherpa II предназначен для миссий в условиях бездорожья. Имеет различные компоновки, несет боевые модули разных классов (пулеметы и гранатометы). Броневик Sherpa II оснащен 4,7 литровым турбодизельным 215-сильным двигателем, и разгоняется до 120 км в час.

© Sputnik / Михаил Воскресенский Международная выставка вооружений и военной техники Eurosatory.

Броневик SandCat израильской компании Plasan – миноустойчивый, легкий патрульный автомобиль с амортизирующими сиденьями, которые обеспечивают дополнительную защиту от взрывов мин под днищем. Шесть портов в корпусе позволяют десанту вести огонь на ходу из личного оружия. SandCat имеет 6,7-литровый восьмицилиндровый двигатель мощностью 330 л.с. Максимальная скорость бронемашины – 120 км в час. На пространстве СНГ такие броневики имеются в Азербайджане, Казахстане и Туркменистане.

Бронеавтомобиль австралийской армии Hawkei имеет высокий уровень защиты от баллистических угроз, V-образное днище и система поглощения взрыва обеспечивают защиту от мин. На броневике установлена дистанционно-управляемая оружейная станция (пулеметы калибра 5,56 мм, 7,62 мм, и 12,7 мм, автоматические 40-миллиметровые гранатометы и противотанковые ракеты). Hawkei оснащен шестицилиндровым дизельным двигателем, и развивает скорость 130 км в час.

Легкая бронемашина Flyer компании General Dynamics создана на основе заимствований у HWMVV для командования специальных операций армии США. Может использоваться для разведки, рейдов, штурмов, эвакуации и других миссий. Flyer оснащен системой оружия с охватом 360 градусов. На башне машины установлен пулемет калибром 12,7 мм. Броневик оснащен 1,9-литровым двигателем мощностью 150 л.с., позволяющим разгоняться до 135 км в час. Полагаю, такая скорость достижима для максимально облегченной версии Flyer (без брони).

Легкая бронемашина Mbombe-4 южноафриканской военно-промышленной группы Paramount Group – самый свежий образец, впервые представлена на выставке IDEX-2019 в ОАЭ. Вмещает 10 человек. Имеет колесную формулу 4х4. Может решать задачи патрулирования, участвовать в боевых операциях. Цельносварной несущий бронекорпус автомобиля обеспечивает баллистическую защиту от крупнокалиберных патронов калибра 14,5 мм, а также от подрыва мин сбоку. Броневик оснащен шестицилиндровым дизельным двигателем мощностью 457 л.с., развивает скорость до 140 км в час. И это самый быстрый конкурент российской "Стрелы", которая на максимальной скорости 155 км в час заметно оторвалась, и ушла вперед в нашем виртуальном соревновании. И это неслучайно.

"Военно-промышленная компания" (ВПК) – крупнейший российский разработчик и производитель колесной бронированной техники. Поставляет бронемашины Сухопутным войскам РФ и армиям более 40 стран мира.

Среди самых известных проектов компании – семейство бронеавтомобилей "Тигр" и перспективная платформа "Бумеранг".

© Sputnik / Михаил Воскресенский Бронеавтомобиль "Тигр".

Вся продукция проверяется в суровых боевых условиях (в том числе и в Сирии), и находится на гарантийном обслуживании в течение согласованного срока.

Заметим, российские оружейники всегда считались законодателями мод в области гусеничной бронетехники, однако ВПК долгое время специализировалась исключительно на производстве колесной. В такой серьезной и успешной "семье" неудачники не рождаются, и легкий бронеавтомобиль "Стрела" ждет большое будущее в войсках, на поле боя, и на международном рынке вооружений.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova