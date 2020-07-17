Комментарий Кремля в связи с переносом "Бессмертного полка"

На решение организаторов акции в администрации президента обратили внимание, информация доведена до сведения российского лидера.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Инициативу организаторов "Бессмертного полка" перенести акцию на следующий год прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы обратили на это внимание. Конечно же, об этой позиции организаторов "Бессмертного полка" президенту доложено. <...> Действительно, в разных регионах разная специфика, связанная с эпидемиологической ситуацией. Нет единых условий для проведения на должном уровне. Именно об этом вчера говорили организаторы".

Он отметил, что Владимир Путин не входит в число непосредственных организаторов мероприятия, а уникальность "Бессмертного полка" в том, что он носит народный характер. Поэтому, подчеркнул Песков, в этом случае "невозможно абстрагироваться" от мнения тех, кто проводит акцию.

Президент сделает заявление на этот счет, если сочтет нужным, добавил пресс-секретарь.

Традиционно "Бессмертный полк" проходит в День Победы, 9 Мая, однако в этом году из-за пандемии коронавируса его пришлось отменить (акция состоялась в онлайн-формате). Позже Путин предложил провести шествие 26 июля — в День Военно-морского флота.

Накануне СМИ сообщили, что мероприятие вновь придется отложить из-за эпидемиологической ситуации. Эту информацию подтвердил РИА Новости председатель центрального штаба "Бессмертного полка России" народный артист СССР Василий Лановой. По его словам, шествие могут назначить на 2 или 3 сентября либо перенести на 9 Мая следующего года.

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