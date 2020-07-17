18:49 17 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.63
Поиск
Arctic.ru побеждает в Eco Best Award 2020.

Премии Eco Best Awards - проектам МИА "Россия сегодня"

© Photo : The Arctic
Общество
Получить короткую ссылку
24 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200717/30971187/premii-eco-best-awards---proektam-mia-rossiya-segodnya.html

Технологии виртуальной и дополненной реальности были взяты на вооружение с 2018 года. За это время опубликована целая серия журналистских материалов в такого рода форматах.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Сразу два проекта МИА "Россия сегодня" удостоены премий Eco Best Award – 2020.

Сайт Arctic.ru победил в номинации "Лучший международный проект в области экологии", а AR-реконструкция "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" заняла первое место в категории "Лучший образовательный проект в области экологии".

Arctic.ru — специальный проект МИА "Россия сегодня", посвященный российскому присутствию в Арктике. Природные ресурсы и инфраструктура Северного морского пути, экономика, международное сотрудничество и экология Арктики, сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера, туризм и отдых в арктическом регионе — об этом и не только читайте на Arctic.ru.

RT.
© Sputnik / Илья Питалев
Проекты "России сегодня" стали финалистами премии IPRA Golden World Awards

"Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" — реконструкция в дополненной реальности, которая рассказывает не только о принципах возникновения и распространения пожаров, но также о том, почему они могут быть полезны для экологии. Крупномасштабные возгорания лесов случаются в России ежегодно. В AR-реконструкции "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" пользователь может не только в подробностях увидеть процесс возникновения и развития пожара, но также узнать о том, как восстанавливается лес после огня. Чтобы оказаться внутри катастрофы и понять ее механизм, скачайте приложение РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проверьте, установлен ли у вас ARCore. Проект доступен для следующих устройств: iPhone 6s и выше, iPad 2017 года и выше, телефонах с операционной системой Android не ниже 7.0.

Игроки в матче группового этапа чемпионата мира по баскетболу 2019 между сборными командами Польши и России.
© Sputnik / Aleksei Filippov
Работы фотокора "Россия сегодня" признаны лучшими на конкурсе в США
28

РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году VR-проекты РИА Новости завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.

Премия ECO BEST AWARD – независимая общественная награда, которая вручается уже четвёртый год российским и международным компаниям за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения. В числе основных номинаций: "Проект года", "Открытие года", "Продукт года", "Компания — лидер популяризации экологической безопасности", "За вклад в развитие экологической культуры", "За вклад в устойчивое развитие России". Лауреатами премии в этом году также стали ПАО "МТС", Tork, Faberlic, АО "СУЭК-Красноярск", дирекция скоростного сообщения – филиал ОАО "РЖД".

"МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА НовостиРИА Новости СпортРИА Новости НедвижимостьПраймРИА РейтингИноСМИСоциальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Медиафасад МИА "Россия сегодня" покажет Парады Победы
МИА "Россия сегодня" запустило портал акции "Пожалуйста, дышите!"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Протест комбатантов перед зданием парламента Молдовы.
Стычки между комбатантами и полицией в Кишиневе - как это было
Ответ на учения НАТО: экипажи самолетов ТУ-22М3 отработали пуски ракет по целям в Баренцевом море.
Экипажи самолетов ТУ-22М3 отработали пуски ракет по целям в Баренцевом море
Евразийский экономический союз в цифрах
Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться