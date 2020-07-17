Премии Eco Best Awards - проектам МИА "Россия сегодня"

Технологии виртуальной и дополненной реальности были взяты на вооружение с 2018 года. За это время опубликована целая серия журналистских материалов в такого рода форматах.

КИШИНЕВ, 17 июл – Sputnik. Сразу два проекта МИА "Россия сегодня" удостоены премий Eco Best Award – 2020.

Сайт Arctic.ru победил в номинации "Лучший международный проект в области экологии", а AR-реконструкция "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" заняла первое место в категории "Лучший образовательный проект в области экологии".

Arctic.ru — специальный проект МИА "Россия сегодня", посвященный российскому присутствию в Арктике. Природные ресурсы и инфраструктура Северного морского пути, экономика, международное сотрудничество и экология Арктики, сохранение культуры коренных малочисленных народов Севера, туризм и отдых в арктическом регионе — об этом и не только читайте на Arctic.ru.

"Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" — реконструкция в дополненной реальности, которая рассказывает не только о принципах возникновения и распространения пожаров, но также о том, почему они могут быть полезны для экологии. Крупномасштабные возгорания лесов случаются в России ежегодно. В AR-реконструкции "Внутри стихии. Как устроены лесные пожары" пользователь может не только в подробностях увидеть процесс возникновения и развития пожара, но также узнать о том, как восстанавливается лес после огня. Чтобы оказаться внутри катастрофы и понять ее механизм, скачайте приложение РИА.Lab в App Store для iOS или Google Play для Android. Функция дополненной реальности работает на устройствах с ARKit (iOS) и ARCore (Android). Проверьте, установлен ли у вас ARCore. Проект доступен для следующих устройств: iPhone 6s и выше, iPad 2017 года и выше, телефонах с операционной системой Android не ниже 7.0.

РИА Новости работает с проектами виртуальной и дополненной реальности с 2018 года. За это время было опубликована целая серия журналистских материалов в высокотехнологичных форматах. В 2019 году VR-проекты РИА Новости завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса "В союзе слова и добра" и другие.

Премия ECO BEST AWARD – независимая общественная награда, которая вручается уже четвёртый год российским и международным компаниям за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения. В числе основных номинаций: "Проект года", "Открытие года", "Продукт года", "Компания — лидер популяризации экологической безопасности", "За вклад в развитие экологической культуры", "За вклад в устойчивое развитие России". Лауреатами премии в этом году также стали ПАО "МТС", Tork, Faberlic, АО "СУЭК-Красноярск", дирекция скоростного сообщения – филиал ОАО "РЖД".

"МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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