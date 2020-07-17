Расследование против Киева: новый поворот в деле о сбитом MH17

В июне голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, сообщил, что Гаага согласилась изучить обстоятельства, по которым Киев не закрыл небо для полетов гражданской авиации.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Эксперты изучат роль Киева в деле о крушении малайзийского Boeing, рассказали РИА Новости в МИД Нидерландов.

"Расследование уже началось, оно проводится третьей стороной — Фондом безопасности полетов. <...> Будет рассмотрен вопрос о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной и регионами, прилегающими к зоне конфликта, включая территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В июне голландский адвокат Баудевейн ван Эйк, представляющий интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, сообщил, что Гаага согласилась изучить обстоятельства, по которым Киев не закрыл небо для полетов гражданской авиации. По его словам, такое расследование может занять до шести месяцев. Пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк пояснила, что оно ведется отдельно от уголовного процесса по авиакатастрофе.

Фонд безопасности полетов (Flight Safety Foundation), который займется расследованием, — независимая некоммерческая международная организация, она базируется в США.

Российская сторона неоднократно поднимала вопрос об ответственности Киева за незакрытие неба. Так, например, ранее директор Первого европейского департамента МИД Алексей Парамонов отмечал, что Совместная следственная группа (ССГ) не провела настоящего расследования роли Украины в этой трагедии.

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