Эксперт дал совет, как не стать жертвой телефонных мошенников

Специалисты отмечают, что есть ряд простых правил, которые помогут не стать жертвой телефонных мошенников или злоумышленников, которые пытаются завладеть данными банковских карт.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Телефонному мошеннику, если удалось его распознать, следует сообщить об этом и своем намерении обратиться в правоохранительные структуры. Если этого не сделать, то не исключен риск увеличения числа таких звонков от лица других структур. Такой точки зрения придерживается генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, которого цитирует "Прайм".

"Чтобы грамотно избавиться от мошенников в телефонном разговоре или переписке, следует в первую очередь выяснить, что это именно мошенник. Аферисты, как правило, действуют в тех сферах, где нечетко разъяснена государственная или бизнес-услуга. Речь идет о популярной услуге, которая заинтересует всех", — пояснил специалист.

Довольно части злоумышленники предлагают от лица банка, госструктуры или какой-то партнерской организации уточнить данные человека: платежные, персональные, тематические.

Как у мошенников оказываются контакты

Для того, что понять, что это не просто некачественная коммуникация собеседника, а именно мошенник, есть простой способ: всегда следует подвергать сомнению любые нестандартные формы коммуникации, отметил эксперт. То есть, если человек привык переводить финансовые средства с помощью мобильных приложений, и ему поступает звонок с непонятного номера, лучше попросить собеседника уточнить данные максимально детально.

Ранее специалист в области информационной безопасности Константин Склифос заявлял Sputnik, что "как правило, телефонные номера вскрываются целыми базами". "Например, компании, которые проводят соцопросы, — откуда у них номера телефонов? Первый вариант — получение информации от инсайдеров. Помимо этого может быть открытая продажа данных. И последний вариант — это взлом компаний, владеющих базами мобильных номеров", — отметил Склифос.

Эксперт также считает, что нужно очень внимательно относиться к той информации, которую пользователь публикует в социальных сетях. По его мнению, нужно тщательно обдумывать, стоит ли выставлять тот или иной пост, так как удалить эту информацию потом будет невозможно.

Мошенничество с банковскими картами

Что надо знать:

для любого перевода денег на карту человек, который совершает трансфер, нуждается лишь в ее номере;

представители банка или другой структуры никогда не потребуют: пароли /PIN /CVV/CVC / одноразовые коды (OTP), которые приходят на мобильный телефон в виде SMS;

если кто-то получил доступ к вашему банковскому, кредитному или online счету, необходимо немедленно обратиться в банк, чтобы закрыть счет. Банковские учреждения также могут выполнять операцию "отказ от платежа" (отмена транзакции), если считается, что с помощью вашей кредитной карты была совершена мошенническая операция;

не используйте контактные данные, которые указаны в подозрительных e-mail или web-сайтах. Действительные контакты можно найти в телефонной книге, выписке банковского счета или на обратной стороне банковской карты;

если для перевода, получения денег у вас просят PIN-код карты, дату истечения срока ее действия, код CVV / CVC, то вы должны быть встревожены и знать, что перед вами преступники.

Еще один вид обмана - преступники связываются с владельцами банковских карт через объявления, размещенные на сайтах по продаже товаров в социальных сетях и проявляют заинтересованность в покупке / брони, просят персональные данные человека: номер карты, код безопасности (CVV/CVC), одноразовые пароли, которые приходят по SMS на номер телефона держателя карты. А на самом деле эту информацию используют мошенники для доступа к Web/Mobile-banking, то есть для управления банковскими счетами жертв.

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