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Здание ООН

В ООН предложили заключить новый общественный договор на фоне пандемии

© Sputnik /
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1575)
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https://ru.sputnik.md/world_society/20200718/30981449/un-predlozhenie-novyy-obschestvennyy-dogovor-na-fone-pandemii.html

Новый общественный договор внутри общества, как считает Антониу Гутерреш, даст возможность молодежи жить в достойных условиях, обеспечит женщинам те же перспективы и возможности, что и мужчинам, защитит больных, уязвимых и представителей меньшинств.

КИШИНЕВ, 18 июл - Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил заключить новый общественный договор, чтобы построить более равноправный мир на фоне пандемии коронавируса. Генсек в субботу по видеосвязи выступает с лекцией в память о борце с режимом апартеида на юге Африки Нельсоне Манделе, который родился 18 июля 1918 года, сообщает РИА Новости.

"COVID-19 — это трагедия для всего человечества. Но она также дает нам редкий шанс. Возможность построить более равноправный и устойчивый мир. Реагирование на пандемию и на предшествовавшее ей повсеместное недовольство должно основываться на новом общественном договоре и новом глобальном договоре, которые создают равные возможности для всех и обеспечивают уважение прав и свобод каждого", - сказал Гутерреш.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
© Sputnik / Роман Махмутов
Генсек ООН: страны должны поддерживать друг друга в борьбе с COVID-19
По его словам, новый общественный договор внутри общества позволит молодежи жить в достойных условиях, обеспечит женщинам те же перспективы и возможности, что и мужчинам, защитит больных, уязвимых и представителей меньшинств.

"Образование и цифровые технологии должны быть двумя мощными факторами, открывающими и уравнивающими возможности. Правительствам следует уделять приоритетное внимание равному доступу, от обучения в раннем возрасте до непрерывного образования", - считает генсек ООН.

Так, по словам, Гутерреша, чтобы обеспечить всем качественное образование, к 2030 году нужно более чем вдвое увеличить расходы на образование в странах с низким и средним уровнем дохода, доведя их до 3 триллионов долларов в год.

"Новый общественный договор, заключенный между правительствами, людьми, гражданским обществом, предприятиями и другими заинтересованными сторонами, должен охватывать вопросы занятости, устойчивого развития и социальной защиты на основе равных прав и возможностей для всех", - заявил Гутерреш.

В то же время, генсек ООН отметил, что мировая политико-экономическая система не обеспечивает жизненно важные глобальные общественные блага, такие как общественное здравоохранение, действия по борьбе с изменением климата, устойчивое развитие, мир. Новый глобальный договор, считает Гутерреш, должен обеспечить "более широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне".

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1575)

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