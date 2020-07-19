В деле о пожаре в соборе святых Петра и Павла появился подозреваемый

Следователи поместили его под стражу, чтобы проверить противоречия в заявленных им данных о том, где он находился перед пожаром.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Один человек взят под стражу французской полицией в рамках расследования дела о субботнем пожаре в соборе святых Петра и Павла в городе Нант. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

По информации СМИ, речь идет о 39-летнем мигранте, который работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день пожара.

В прокуратуре заявили, что в настоящее время речь идет только о проверке "противоречий в расписании" задержанного.

Возгорание произошло в субботу утром. В результате пожара был полностью разрушен, в частности, большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.

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