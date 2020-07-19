16:01 19 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.45
  • USD17.07
  • RUB0.24
  • RON4.02
  • UAH0.63
Поиск
Тушение пожара в соборе святых Петра и Павла в Нанте, Франция

В деле о пожаре в соборе святых Петра и Павла появился подозреваемый

© AFP 2020 / Sebastien Salom-Gomis
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200719/30988070/delo-o-pozhare-cathedrale-saint-pierre-et-saint-paul-nantes-podozrevaemyy.html

Следователи поместили его под стражу, чтобы проверить противоречия в заявленных им данных о том, где он находился перед пожаром.

КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Один человек взят под стражу французской полицией в рамках расследования дела о субботнем пожаре в соборе святых Петра и Павла в городе Нант. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

© REUTERS / Stephane Mahe
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте - фото
12
По информации СМИ, речь идет о 39-летнем мигранте, который работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день пожара.

В прокуратуре заявили, что в настоящее время речь идет только о проверке "противоречий в расписании" задержанного.

Возгорание произошло в субботу утром. В результате пожара был полностью разрушен, в частности, большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Появилось видео пожара в соборе Святых Петра и Павла
Реставрация Нотр-Дама: установлены законодательные рамки
Среди завалов в сгоревшем Нотр-Даме нашли уцелевшую фигуру ангела


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожар в соборе Святых Петра и Павла в Нанте - фото
Два аккордеона: история уличного музыканта
История уличного музыканта и человечности: весь город пришел на помощь
Евразийский экономический союз в цифрах
Первая встреча с начала пандемии: премьеры ЕАЭС проводят заседание в Минске

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться