В деле о пожаре в соборе святых Петра и Павла появился подозреваемый

Следователи поместили его под стражу, чтобы проверить противоречия в заявленных им данных о том, где он находился перед пожаром.
КИШИНЕВ, 19 июл - Sputnik. Один человек взят под стражу французской полицией в рамках расследования дела о субботнем пожаре в соборе святых Петра и Павла в городе Нант. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.
По информации СМИ, речь идет о 39-летнем мигранте, который работал добровольцем в соборе и должен был закрыть двери на ключ в день пожара.
В прокуратуре заявили, что в настоящее время речь идет только о проверке "противоречий в расписании" задержанного.
Возгорание произошло в субботу утром. В результате пожара был полностью разрушен, в частности, большой орган собора. Прокуратура Нанта сообщила о начале расследования по подозрению в умышленном поджоге собора.
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