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КПП на границе с Румынией

Правила въезда в Румынию: что нужно знать гражданам Молдовы

© Photo : Facebook / Poliția de Frontieră Română
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200721/31016502/pravila-vezda-romania-chto-nuzhno-znat-grazhdanam-moldova.html

В посольстве Молдовы в Румынии рассказали, надо ли соблюдать карантинный режим при въезде в страну-соседку.

КИШИНЕВ, 21 июл – Sputnik. С 21 июля устанавливается карантин для граждан, въезжающих на территорию Румынии из стран повышенного эпидемиологического риска. Об этом сообщили в посольстве Молдовы в Румынии.

"Критерий, на основании которого устанавливаются страны I зоны высокого эпидемиологического риска, подразумевает совокупный показатель новых случаев заболевания за последние 14 дней на 100 тысяч населения. Он должен быть выше, чем за аналогичный период в самой Румынии", - пояснили в дипмиссии.

Как отметили в посольстве, Национальный институт общественного здоровья составит список таких стран. Он будет пересматривается каждую неделю. А ознакомиться с перечнем можно на сайте этой структуры.

От карантина освобождаются следующие категории лиц, у которых нет признаков COVID-19:

  • граждане, прибывающие в Румынию из стран, включенных в список государств с высоким эпидемиологическим риском, но которые до въезда в Румынию провели не менее 14 дней подряд в одной или нескольких странах, не находящихся в этом списке;
    Граница Болгарии, архивное фото.
    © AFP 2020 / -
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  • водители грузовых автомобилей весом не более 2,4 тонны;
  • водители пассажирского транспорта (не более 9 сидячих мест. В расчет берется и водительское место);
  • указанные в первых двух пунктах водители, которые отправляются из родной страны на территорию ЕС по работе;
  • члены Европарламента, депутаты и сотрудники международных структур, национальной оборонной системы, правопорядка и национальной безопасности Румынии, а также представители этой страны в международных организациях;
  • пилоты самолетов и летный экипаж;
  • машинисты поездов и железнодорожный персонал;
  • персонал румынского морского и речного судоходства, который репатриируется любыми видами транспорта. При этом им необходимо предъявить "сертификат о работе в сфере международного транспорта";
  • персонал морского и речного транспорта, которые осуществляет обмен экипажем на борту судов, расположенных в румынских портах, независимо от флага, под которым они плавают, если при въезде в страну, а также при посадке / высадке с корабля они предоставляют "сертификат о работе в сфере международного транспорта";
  • моряки, которые сходят с борта судов внутреннего значения, которые ходят под румынским флагом, при условии, что работодатели предоставляют сертификат и средства индивидуальной защиты от COVID-19 во время поездки от корабля до места, где с ним можно связаться между рейсами;
  • трансграничные работники, которые въезжают в Румынию из Венгрии, Болгарии, Сербии, Украины или Республики Молдова, а также румынские граждане, трудоустроенные в указанных странах, которые при въезде в Румынию должны подтвердить свое место работы;
    Дорожные указатели на молдавско-румынской границе. КПП Кагул-Оанча.
    © Sputnik / Miroslav Rotari
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  • работники румынских предприятий, которые выполняют работу согласно заключенным контрактам за пределами Румынии. При возвращении в страну они должны подтвердить это документально;
  • представители иностранных компаний, у которых на территории Румынии есть филиалы, офисы или агентства. Однако, им также необходимо предоставить соответствующие подтверждающие документы;
  • лица, въезжающие для осуществления работ по использованию, монтажу, вводу в эксплуатацию, техническому обслуживанию оборудования и технологий в области медицины, науки, экономики, обороны, общественного порядка и национальной безопасности, транспорта, а также граждане, осуществляющие конкретную работу в указанных областях. При этом данный факт нужно подтвердить документально;
  • члены дипломатических миссий, консульств и других дипломатических представительств, аккредитованных в Румынии;
  • сотрудники национальной оборонной системы, общественного порядка и нацбезопасности Румынии, которые возвращаются в страну из заграничных командировок;
  • ученики и студенты - граждане Румынии или граждане, имеющие постоянное местожительство или место жительства за пределами Румынии, которые должны сдать вступительные экзамены или завершить учебу, а также те, которые начинают / заканчивают учебу в образовательных учреждениях на территории Румынии;
  • члены международных спортивных делегаций, которые участвуют в соревнованиях на территории Румынии.

"В исключительных ситуациях, которые касаются участия в семейных мероприятиях – дни рождения, свадьбы, похороны, поездки для проведения хирургических операций или для лечения в случаях, которые нельзя откладывать (к примеру, онкологические заболевания, хроническая почечная недостаточность - программа гемодиализа), изменение документов, удостоверяющих личность, выезд из страны и так далее, может быть проанализирована временная приостановка карантинной меры на основании сопроводительных документов", - отметили в посольстве.

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