Американский масштаб: за сутки - более 64,5 тысячи новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. В США за последние сутки выявлено свыше 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
Днем ранее в США были зафиксированы более 56 тысяч случаев заражения и 372 летальных исхода.
По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 64 534 случая заражения COVID-19, скончались 1082 пациента с коронавирусом.
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По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 902 135 случаев заражения коронавирусом, скончались более 142 тысяч человек, выздоровели более 1,1 миллиона заразившихся.
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