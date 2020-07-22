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Граффити с изображением медсестры возле больницы в Далласе, США.

Американский масштаб: за сутки - более 64,5 тысячи новых случаев COVID-19

© AP Photo / LM Otero
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1595)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200722/31026828/amerikanskiy-masshtab-za-sutki---bolee-645-tysyachi-novykh-sluchaev-covid-19.html

Днем ранее в стране были официально зафиксированы более 56 тысяч эпизодов инфицирования и 372 летальных исхода.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. В США за последние сутки выявлено свыше 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Днем ранее в США были зафиксированы более 56 тысяч случаев заражения и 372 летальных исхода.

По данным университета, за последние 24 часа в стране выявили 64 534 случая заражения COVID-19, скончались 1082 пациента с коронавирусом.

​По информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 902 135 случаев заражения коронавирусом, скончались более 142 тысяч человек, выздоровели более 1,1 миллиона заразившихся.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1595)

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