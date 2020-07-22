Михаил Владимирович объяснил Владимиру Вольфовичу, почему не носит маску

Вопрос был задан лидером российских либерал-демократов во время отчета правительства в Государственной Думе.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал обстоятельный ответ председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, спросившему, почему он не носит маску во время распространения коронавируса.

В среду Мишустин в Госдуме выступил с отчетом о работе правительства. После этого слово взял Жириновский. Он спросил, почему премьер в условиях пандемии коронавируса не носит маску. Лидер ЛДПР указал, что часть представителей кабмина тоже без масок, и посоветовал их уволить. С места премьер ответил, что у него "большие иммуноглобулины, антитела".

Уже в заключительном слове Мишустин вернулся к этому вопросу и дал более развернутый ответ.

"Мы очень аккуратно стараемся следовать рекомендациям Роспотребнадзора… Я хочу вам сказать, все-таки, Владимир Вольфович, если тестироваться регулярно иммуноферментным анализом, то есть, когда вы видите, есть ли у вас иммуноглобулин G, который у меня обнаружен, то, в принципе, ни одного случая заражения в мире не произошло", - сказал Мишустин.

Он добавил, что "очень старается не заразить ни одного депутата Госдумы".

© Sputnik / Максим Блинов Жириновский во время отчета правительства за 2019 год.

Премьер 30 апреля объявил президенту РФ о положительном результате теста на коронавирус, сообщив, что будет проходить лечение в больнице. Выписан Мишустин был 19 мая.

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