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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год.

Михаил Владимирович объяснил Владимиру Вольфовичу, почему не носит маску

© Sputnik / Максим Блинов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200722/31027201/mikhail-vladimirovich-obyasnil-vladimiru-volfovichu-pochemu-ne-nosit-masku.html

Вопрос был задан лидером российских либерал-демократов во время отчета правительства в Государственной Думе.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал обстоятельный ответ председателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, спросившему, почему он не носит маску во время распространения коронавируса.

© Sputnik / Дмитрий Астахов
Российский премьер возвращается к своим обязанностям

В среду Мишустин в Госдуме выступил с отчетом о работе правительства. После этого слово взял Жириновский. Он спросил, почему премьер в условиях пандемии коронавируса не носит маску. Лидер ЛДПР указал, что часть представителей кабмина тоже без масок, и посоветовал их уволить. С места премьер ответил, что у него "большие иммуноглобулины, антитела".

Уже в заключительном слове Мишустин вернулся к этому вопросу и дал более развернутый ответ.

"Мы очень аккуратно стараемся следовать рекомендациям Роспотребнадзора… Я хочу вам сказать, все-таки, Владимир Вольфович, если тестироваться регулярно иммуноферментным анализом, то есть, когда вы видите, есть ли у вас иммуноглобулин G, который у меня обнаружен, то, в принципе, ни одного случая заражения в мире не произошло", - сказал Мишустин.

Он добавил, что "очень старается не заразить ни одного депутата Госдумы".

Официальный отчет в Госдуме РФ о работе правительства за 2019 год.
© Sputnik / Максим Блинов
Жириновский во время отчета правительства за 2019 год.

Премьер 30 апреля объявил президенту РФ о положительном результате теста на коронавирус, сообщив, что будет проходить лечение в больнице. Выписан Мишустин был 19 мая.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1599)

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