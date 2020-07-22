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Медики в костюмах биологической защиты на железнодорожном вокзале Киева.

Украина: еще месяц под "адаптивным карантином" из-за коронавируса

© Sputnik / Stringer
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200722/31028995/ukraina-pod-prodlennym-adaptivnym-karantinom-iz-za-koronavirusa.html

Общенациональный карантин был введен в соседней стране 12 марта, через два месяца перешли на менее жесткий режим, который в последний раз продлевался до 31 июля.

КИШИНЕВ, 22 июл - Sputnik. Кабинет министров Украины на заседании в среду продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, который ранее действовал до 31 июля, сообщает правительственный портал.

Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
© Sputnik / Sergej Poljakov
В Одессе из-за коронавируса введены новые ограничения

Из-за вспышки COVID-19 власти страны с 12 марта ввели общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался.

Кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая, имелось в виду, что после этой даты местные администрации могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть в случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране.

"Предлагается проектом постановления кабинета министров установить карантин и внедрение усиленных противоэпидемиологических мер на территориях со значительным распространением острого респираторного заболевания COVID-19... Новое постановление будет действовать с 1 по 31 августа", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов в среду на заседании правительства.

По его словам, в зависимости от уровня заболеваемости будут устанавливаться три зоны эпидемиологической опасности: зеленая, оранжевая и красная. Зоны будет определяться автоматизированной программой на основе определенных алгоритмов. В каждой зоне будут действовать соответствующие ограничения.

​Правительство также выделило дополнительные средства на социальную помощь гражданам.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,5 миллиона случаев заражения, свыше 607 тысяч человек скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1597)

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