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Протесты в Портленде.

Требуем тщательного расследование атаки на журналистов: нота России Госдепу США

© Sputnik / Артур Габдрахманов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200722/31032968/trebuem-tschatelnogo-rassledovanie-ataki-na-zhurnalistov-nota-russia-gosdepu-usa.html

Инцидент произошел при освещении протестов в Портленде. Оба пострадавших носили бейджи с надписью "Пресса".

КИШИНЕВ, 22 июл — Sputnik. Посольство России в США направило ноту протеста в Госдепартамент в связи с нападением полиции на съемочную группу Первого канала, заявил посол Анатолий Антонов.

Инцидент произошел при освещении протестов в Портленде. Журналисты снимали репортаж о беспорядках, участники которых осаждали местный суд. В здании разместились федеральные правоохранительные силы, введенные в город, несмотря на недовольство местных властей. Оба подвергшихся атаке журналиста были с бейджами с надписью "Пресса".

"Мы потребовали провести тщательное расследование и информировать нас о его результатах. Напомнили, что до сих пор нами не получен ответ на предыдущую ноту от 31 мая, касавшуюся нападения полиции на Михаила Тургиева из РИА Новости в Миннеаполисе", — говорится в заявлении Антонова на странице дипмиссии в Facebook.

Протесты в США
© REUTERS / JONATHAN ERNST
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По его словам, посольство будет добиваться, чтобы инцидент в Портленде учли правозащитные организации, отслеживающие нарушения прав работников СМИ.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что ведомство вынуждено обратиться в международные организации, чтобы защитить права и свободы сотрудников прессы.

Ранее официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик призвал расследовать любые случаи притеснения журналистов со стороны правоохранительных органов или протестующих.

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