12:27 23 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.97
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск

Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

© Sputnik / Grigory Sysoev
Общество
Получить короткую ссылку
152 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200723/31026485/coronavirus-russia.html

В России еще не закончилась первая волна заболеваемости, а впереди осень и похолодание, отметил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. В России эпидемия коронавируса нового штамма не закончится до конца 2020 года, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты".

"Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески", - сказал эпидемиолог.

Эксперт обратил внимание, что в России ежедневный прирост составляет около шести тысяч человек. При этом он подчеркнул, что показатель не может одномоментно упасть до, например, 500 или подскочить до 12 тысяч.

Александр Коньков.
Личная страница в Facebook
Коньков об обвинениях США в адрес Китая: кому война, а кому – мать родная

Малеев убежден, что второй волны коронавируса в Москве не будет. При этом он не исключил, что в городе будут фиксироваться локальные очаги, спорадическая заболеваемость и небольшие всплески.

Эпидемиолог уточнил, что в России еще не закончилась первая волна заболеваемости, а впереди осень и похолодание.

Согласно данным оперштаба от 22 июля, в России выявлено 789 190 инфицированных коронавирусом. Число жертв заболевания достигло 12,7 тысячи граждан.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Очистка реки Бык
Как проходят работы по очистке русла реки Бык в Кишиневе в фото Sputnik
Почему стоит выбрать Кагульский государственный университет им. Б.П. Хашдэу
Почему стоит выбрать Кагульский государственный университет им. Б.П. Хашдэу
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться