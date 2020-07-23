Назван срок окончания эпидемии коронавируса в России

В России еще не закончилась первая волна заболеваемости, а впереди осень и похолодание, отметил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. В России эпидемия коронавируса нового штамма не закончится до конца 2020 года, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты".

"Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески", - сказал эпидемиолог.

Эксперт обратил внимание, что в России ежедневный прирост составляет около шести тысяч человек. При этом он подчеркнул, что показатель не может одномоментно упасть до, например, 500 или подскочить до 12 тысяч.

Малеев убежден, что второй волны коронавируса в Москве не будет. При этом он не исключил, что в городе будут фиксироваться локальные очаги, спорадическая заболеваемость и небольшие всплески.

Эпидемиолог уточнил, что в России еще не закончилась первая волна заболеваемости, а впереди осень и похолодание.

Согласно данным оперштаба от 22 июля, в России выявлено 789 190 инфицированных коронавирусом. Число жертв заболевания достигло 12,7 тысячи граждан.

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