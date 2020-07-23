Установлена личность мужчины, взявшего в заложники полковника полиции в Полтаве

Хроника развития ЧП в Полтаве: машина, в которой находятся подозреваемый и заложник - полковник полиции Виталий Шиян, сопровождается полицией и спецподразделениями.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Правоохранительные органы установили личность человека, который захватил в Полтаве в заложники полковника полиции Виталия Шияна. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Лицом, которое сегодня в Полтаве совершило ряд преступлений и удерживает в качестве заложника полковника полиции, является Роман Скрипник 1988 года рождения", - сообщил Геращенко.

По его словам, мужчина был неоднократно судим.

"Желание злоумышленника, которое побудило его захватить заложника и угрожать взрывом гранаты, - отказ попасть надолго за решетку. Но, похоже, что срок лишения свободы после этих действий будет гораздо больше", - отметил замглавы МВД.

Чиновник пояснил, что ради безопасности граждан полицией было принято решение разрешить злоумышленнику выехать за пределы города Полтава.

"Машина, в которой находятся подозреваемый и заложник - полковник полиции Виталий Шиян, сопровождается полицией и спецподразделениями. Стратегия полиции - переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Ради сохранения жизни как преступника, так и окружающих", - заявил Геращенко.

В четверг в Полтаве в 09.05 на улице возле здания административного суда сотрудники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении транспортными средствами. В момент задержания злоумышленник достал гранату РГД-5, которую угрожал взорвать. При этом он держал за руку сотрудника полиции. После переговоров злоумышленник обменял удерживаемого работника уголовного розыска на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Шияна, с которым поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova