Антирекорды идут один за другим: в США более 71 тысячи новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Более 71 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, число жертв коронавируса в стране второй день подряд превышает 1 тысячу человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

Join us as we navigate the current global pandemic, #COVID19, and the clinical management of the virus while discussing research surrounding the topic. https://t.co/0JAZhKN0ND pic.twitter.com/b2Umw3FS0b — Johns Hopkins Medicine (@HopkinsMedicine) July 22, 2020

​Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 71 695 случаев заражения, умерли 1195 человек.

Днем ранее в США были зафиксированы более 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1082 летальных исхода за сутки.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 970 908 случаев заражения коронавирусом. Это число лишь немного не дотягивает до суммарного показателя идущих на втором, третьем и четвертом местах Бразилии, Индии и России. В соединенных Штатах скончались свыше 143 тысяч человек. Выздоровели более 1,5 миллиона заразившихся.

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