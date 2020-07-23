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Антирекорды идут один за другим: в США более 71 тысячи новых случаев COVID-19

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1603)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200723/31039526/antirekordy-idut-odin-za-drugim-v-usa-bolee-71-tysyachi-novykh-sluchaev-covid-19.html

Днем ранее американскими властями были зафиксированы более 64,5 тысячи заражений коронавирусной инфекцией.

КИШИНЕВ, 23 июл - Sputnik. Более 71 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявлено за сутки в США, число жертв коронавируса в стране второй день подряд превышает 1 тысячу человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

​Как сообщает университет, за последние 24 часа в стране зафиксировали 71 695 случаев заражения, умерли 1195 человек.

Граффити с изображением медсестры возле больницы в Далласе, США.
© AP Photo / LM Otero
Американский масштаб: за сутки - более 64,5 тысячи новых случаев COVID-19
Днем ранее в США были зафиксированы более 64,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией и 1082 летальных исхода за сутки.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, за все время в США выявили 3 970 908 случаев заражения коронавирусом. Это число лишь немного не дотягивает до суммарного показателя идущих на втором, третьем и четвертом местах Бразилии, Индии и России. В соединенных Штатах скончались свыше 143 тысяч человек. Выздоровели более 1,5 миллиона заразившихся.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1603)

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