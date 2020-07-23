Поступить в вуз России в условиях пандемии: что надо знать гражданам Молдовы

Представительство Россотрудничество в Молдове уточнило особенности квотной кампании на обучение в российских вузах для иностранных граждан в 2020 году.

КИШИНЕВ, 23 июл – Sputnik. Представительство Россотрудничество в Молдове объявило о завершении первого этапа отбора на обучение молдавских граждан в российских вузах и переходу ко второму этапу.

Как пояснили в ведомстве, далее процедура осуществляется Министерством науки и высшего образования РФ и российскими образовательными организациями, готовыми принять на обучение иностранных граждан из числа уже отобранных кандидатов.

"Отслеживать изменение своего статуса необходимо в системе Russia-edu.ru по коду, указанному в личном кабинете на портале https://future-in-russia.com/. Доступ к порталу Russia-edu.ru будет открыт после проверки вашего досье специалистами Минобрнауки России", - добавили в представительстве Россотрудничества.

После того как абитуриент получит информацию о направлении в тот или иной российский вуз, необходимо самостоятельно обратиться в отдел по работе с иностранными студентами образовательного учреждения, получить устное подтверждение о зачислении, узнать сроки прибытия и уточнить перечень документов, необходимых для представления.

"Прибывающему на учебу иностранному гражданину необходимо иметь при себе загранпаспорт гражданина Молдовы и российский загранпаспорт (если таковой имеется), оригиналы документов об образовании, оригиналы медицинских справок с актуальным сроком действия – медицинская справка для поступления в вуз (справка действует в течении 6 месяцев); справку, подтверждающую отсутствие вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и заболевания СПИД (срок действия 3 месяца), а также заверенные в установленном порядке переводы указанных документов на русский язык и дополнительно 7 фотографий (размером 4x6)", - уточнили в представительстве Россотрудничества.

По приезду в Россию, как пояснили в ведомстве, необходимо встать на учет в территориальных органах МВД РФ по вопросам миграционного учета по месту пребывания на весь период обучения. Подробную информацию о миграционном учете можно получить в международных отделах образовательной организации, куда студент направлен на обучение.

"С учетом особенностей квотной кампании - 2020, связанной с угрозой распространения коронновирусной инфекции и вызванными этим ограничениями, обращаем особое внимание на необходимость направления в вуз, где будет проходить обучение, копий медицинских справок (086у/086е, ВИЧ, СПИД) до въезда на территорию Российской Федерации. Сроки представления копий медицинских справок следует уточнять непосредственно в соответствующей образовательной организации", - отметили в структуре.

Медицинская справка для поступления в вуз включает:

наименование и адрес медицинского учреждения, которое выдало справку;

фамилия, имя; пол; дата рождения; адрес; © Sputnik / Miroslav Rotari Давыдов: с каким уровнем знаний молдаване могут поступить в вузы России

заболевания, перенесенные ранее, сведения о вакцинации;

отметки врачей-специалистов (терапевт, хирург, невролог, офтальмолог, отоларинголог, психиатр-нарколог);

результат флюорографического обследования;

результаты анализов (общий анализ крови и мочи);

ЭКГ;

врачебное заключение с отметкой, что "противопоказаний для обучения в Российской Федерации нет".

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova