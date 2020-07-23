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Ренато Усатый.

Заочного ареста Ренато Усатого затребовали российские следователи

© Sputnik / Алексей Филиппов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200723/31044281/zaochnogo-aresta-renato-usatogo-zatrebovalo-rossiyskoe-mvd.html

В конце апреля ведомство сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей.

КИШИНЕВ 23 июл - Sputnik. Заочно арестовать молдавского политика Ренато Усатого по обвинению в валютных махинациях попросило Российское следствие, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.

В конце апреля МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей.

"В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание назначено на 24 июля", - сказали в суде.

Скульптура у здания Верховного суда РФ
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Следователи МВД России заочно предъявили обвинение Ренато Усатому
Усатый объявлен в международный розыск, отметили в инстанции.

Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.

Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они тоже в международном розыске.

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