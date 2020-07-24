Интерпол отказался объявлять Плахотнюка в международный розыск

После решения Интерпола прокуратура продолжит собирать доказательства и предоставит дополнительные аргументы по каждому случаю отказа, чтобы убедить международных партнеров в том, что обвиняемый является одним из бенефециаров "кражи миллиарда".

КИШИНЕВ, 24 июл – Sputnik. Комиссия Интерпола по контролю за файлами отказалась вносить экс-лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск. Кроме того, организация решила удалить данные на олигарха из своей базы. Об этом в пятницу сообщили в Генеральной прокуратуре республики.

Как отметили в ведомстве, Генпрокуратуру об этом оповестили 23 июля.

"Решение принято на последней сессии Комиссии, проходившей с 29 июня по 3 июля в Лионе, в рамках которой установили, что "... сохранение данных о заявителе несовместимо с обязательством Интерпола по обеспечению эффективного сотрудничества между полицейскими структурами в "духе Всеобщей декларации прав человека" (статья 2 Конституции / V Интерпол)".

"Так как Комиссия не обозначила причину этого решения, Генеральная прокуратура обратится в Управление международного полицейского сотрудничества в рамках Генерального инспектората полиции с просьбой пояснить мотив отказа от объявления обвиняемого в международный розыск", - добавили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что от этого ответа будут зависеть дальнейшие действия.

"Деятельность преступной организации под руководством Владимира Плахотнюка и "банковская кража", как один из ее компонентов, - одни из самых сложных дел, когда-либо расследованных прокуратурой, и одни из самых значимых для общества в целом с финансовой точки зрения", - отметили в Генпрокуратуре.

В структуре напомнили, что месяц назад Генеральная прокуратура Молдовы направила компетентным органам США пакет документов с просьбой об экстрадиции экс-лидера Демпартии для того, чтобы привлечь его к уголовной ответственности в республике.

Молдавские следственные органы направили американским коллегам два запроса с просьбой оказать правовую помощь, для проведения различных следственных мероприятий, которые касаются, в том числе, имущества Плахотнюка.

Экс-лидер Демпартии покинул Молдову 14 июня 2019 года. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ до этого сообщали, что беглец может находиться в США.

В мае Генеральная прокуратура Молдовы заочно предъявила обвинение Плахотнюку по трем статьям: создание организованной преступной группы, отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничество в особо крупных размерах. В рамках этого уголовного дела суд первой инстанции выдал ордер на его арест.

Вместе с тем в отношении Владимира Плахотнюка возбуждены несколько уголовных дел и в России. В частности, ему предъявлены обвинения в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе средств за пределы РФ. Также он проходит обвиняемым по статье о покушении на убийство. Кроме того, Плахотнюк был заочно арестован в России.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova