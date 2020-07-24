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Ренато Усатый.

Ренато Усатого заочно арестовали в России

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200724/31053584/renato-usatogo-zaochno-arestovali-v-russia.html

Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

КИШИНЕВ, 24 июл - Sputnik. Тверской суд Москвы в пятницу заочно выдал санкцию на арест молдавского политика Ренато Усатого, обвиняемого в валютных махинациях, соответствующее решение опубликовано на сайте инстанции.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, заочно избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья Алексей Криворучко, слова которого приводит РИА Новости.

Усатый объявлен в международный розыск. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Скульптура у здания Верховного суда РФ
© Sputnik / Дмитрий Коробейников
Следователи МВД России заочно предъявили обвинение Ренато Усатому

В конце апреля МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей.

Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.

Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они тоже в международном розыске.

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