Пока вы спали: авианалет на Сирию, прикол пранкеров, наша слива для Германии

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КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik. Операция израильской армии, веселый "налет" на Монику Левински, первая партия молдавской сливы для немцев - три основные темы нашего обзора.

ЦАХАЛ атаковал объекты на юге Сирии

В израильской армии заявили, что это была ответная акция, ранее Дамаск выпустил снаряды в направлении Голанских высот.

Ранее днем на границе двух стран прогремели взрывы. В Иерусалиме отметили, что гражданское здание и автомобиль были повреждены "вероятно, осколками".

"В ответ несколько минут назад боевые вертолеты <...> нанесли удар по военным целям", — говорится в сообщении.

Plus tôt dans la journée, des munitions ont été tirées depuis la Syrie vers Israël.



En réponse, notre force aérienne vient de cibler des postes militaires dans le sud de la Syrie.



Nous tenons le régime syrien responsable pour toute violation de la souveraineté israélienne. — Tsahal (@Tsahal_IDF) July 24, 2020

​Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала несколько объектов, включая наблюдательные пункты сирийской армии и системы сбора разведывательных данных, расположенные на базах.

Министерство обороны САР подтвердило, что вертолеты ВВС Израиля атаковали сирийские позиции в провинции Кунейтра на Голанских высотах.

По данным сирийских силовиков, в результате атаки были ранены двое военнослужащих.

"Поздравление" для Моники Левински

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube-канале запись разговора с бывшей сотрудницей Белого дома Моникой Левински.

На видео слышно, что женщина общается с собеседницей, которая представилась Гретой Тунберг.

Левински заявила, что у них с Гретой есть много общего, поскольку они пережили публичную травлю, справиться с которой им помогли родные.

Девушка также отметила, что решила держаться подальше от политики, поскольку ее высказывания на эту тему часто принимаются обществом в штыки.

В свою очередь, "Грета Тунберг", рассказала Левински о якобы инциденте во время встречи с президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По ее словам, американский лидер подошел к ней и сказал, что ей следует "убираться отсюда, если она не хочет закончить как Моника Левински". Бывшую сотрудницу Белого дома эта история шокировала, и она сказала, что для оглашения этой информации нужно выждать подходящий момент.

В ходе разговора пранкеры также сказали, что скандал с Левински подтолкнул Билла Клинтона к началу войны против Югославии, на что та ответила, что эта история намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

В комментарии РБК Вован и Лексус объясняли, что решили разыграть Левински в честь ее дня рождения. Они назвали женщину интересной фигурой. При этом Кузнецов отметил, что из разговора стало понятно, что она полностью посвятила себя борьбе с травлей.

В 1995 году Левински, которой на тот момент было 22 года, приняли на работу в Белый дом. В 1998 году стало известно о ее связи с президентом Биллом Клинтоном. Вначале американский лидер отрицал эти сообщения, однако позднее они подтвердились. Его обвиняли во лжесвидетельствовании, но сенат отказался объявить ему импичмент.

Процесс пошел

Первые 19 тонн сливы урожая этого года отгружены в Германию, сообщает портал agrobiznes.md.

© Sputnik / Денис Абрамов Спелая слива на экспорт.

Вопреки непростым погодным условиям нынешнего сельхозсезона, продукция, по оценке покупателя, отличается высоким качеством. Германская фирма намерена расширить импорт фруктов из нашей республики.

В прошлом году Молдова поставила в Германию более 1300 тонн сливы.

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