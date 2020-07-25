11:26 25 Июля 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.94
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск

COVID-19 в мире победили более девяти миллионов человек

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1614)
85 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200725/31058682/covid-19-v-mire-pobedili-bolee-devyati-millionov-chelovek.html

Мировая статистика вылечившихся от коронавируса нового типа неуклонно растет. По последним данным, число преодолевших недуг уже движется к десятимиллионной отметке.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik.Мировой показатель излечившихся от COVID-19 превысил девять миллионов человек. Информацию представил  университет Джонса Хопкинса. В этот научный центр поступают отчеты из открытых источников, прессы, а также от федеральных и местных властей. 

Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
ВОЗ прокомментировала ситуацию с новыми вспышками коронавируса

Таким образом, коронавирус нового типа в мире победили 9 043 203 человека. Оказались бессильны перед коварной болезнью 639 653 пациента. Общая статистика заразившихся - 15 736 813 человек.

Среди стран с наибольшими носителями COVID-19 лидируют США: 4 112 529 заразившихся. На втором месте - Бразилия, здесь коронавирусом больны 2 287 475 человек. Замыкает тройку Индия с 1 337 024 заразившихся. С большим отрывом, на четвертом месте располагается Россия: 799 499 инфицированных. 

​О пандемии коронавирусной инфекции нового типа Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1614)

По теме

У двоих депутатов молдавского парламента подтвердился коронавирус
Украина: еще месяц под "адаптивным карантином" из-за коронавируса
Михаил Мишустин - о работе правительства, коронавирусе и детской мечте


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Гребец Наум Прокопец.
Спортивная гордость страны: олимпийские призеры советской Молдавии
Бельцкий госуниверситет – современный вуз с богатыми традициями.
Абитуриент-2020: Бельцкий университет – настоящая жемчужина севера Молдовы
15 архитектурных объектов Олимпиады-80
15 архитектурных объектов Олимпиады-80

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться