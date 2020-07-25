COVID-19 в мире победили более девяти миллионов человек

Мировая статистика вылечившихся от коронавируса нового типа неуклонно растет. По последним данным, число преодолевших недуг уже движется к десятимиллионной отметке.

КИШИНЕВ, 25 июл - Sputnik.Мировой показатель излечившихся от COVID-19 превысил девять миллионов человек. Информацию представил университет Джонса Хопкинса. В этот научный центр поступают отчеты из открытых источников, прессы, а также от федеральных и местных властей.

Таким образом, коронавирус нового типа в мире победили 9 043 203 человека. Оказались бессильны перед коварной болезнью 639 653 пациента. Общая статистика заразившихся - 15 736 813 человек.

Среди стран с наибольшими носителями COVID-19 лидируют США: 4 112 529 заразившихся. На втором месте - Бразилия, здесь коронавирусом больны 2 287 475 человек. Замыкает тройку Индия с 1 337 024 заразившихся. С большим отрывом, на четвертом месте располагается Россия: 799 499 инфицированных.

Story Tips From @HopkinsMedicine Experts on COVID-19 Thread: pic.twitter.com/X0HZkXQP00 — Hopkins Med News (@HopkinsMedNews) July 21, 2020

​О пандемии коронавирусной инфекции нового типа Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта.

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