Пока вы спали: хайтек анти-ковид, выпавший в окно ребенок, Дзюба без шортов

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Самые новые научно-технические достижения в борьбе с коронавирусом, закончившееся счастливо чрезвычайное происшествие, курьезный эпизод после завершения финального матча на Кубок России - три основные темы нашего обзора.
Интеллект против COVID-19
Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов заражение или следы антител, сообщил портал MedicalXpress.
Miniature device could instantly diagnose COVID-19 https://t.co/blw9mdIGSN— Medical Xpress (@medical_xpress) July 24, 2020
Команда специалистов под руководством Моны Заглоул заинтересовалось изобретенным ранее устройством, которое реагирует на различные виды газа. На его базе был разработан вариант, который может реагировать на наличие коронавируса у человека.
На практике это выглядит следующим образом. Поверхность прибора смазывают реагентом, восприимчивым к инфекции. Распознав вирус, он меняет цвет индикатора, который можно расшифровать с помощью камеры телефона. Исследователи уверены, что в дальнейшем их изобретение позволит создавать обширные базы данных больных COVID-19, пополнять которые специалисты смогут через облачные хранилища.
А в Португалии создала защитную маску, которая способна нейтрализовать попадающие на нее частицы коронавируса, сообщило издание La Razon.
#Salud | #Portugal desarrolla la primera #mascarilla que inactiva el virus que causa la Covid-19 ➡ El Instituto de Medicina Molecular de Lisboa certifica su eficacia incluso tras someterla a 50 lavados. @SergioAlonsoPue https://t.co/ihJoBEDoDL pic.twitter.com/bqAUUQ6r6B— La Razón (@larazon_es) July 26, 2020
Отмечается, что подобный эффект достигается благодаря нескольким водонепроницаемым слоям и особой инновационной ткани со специальным покрытием.
В ходе испытаний исследователи из Института молекулярной медицины в Лиссабоне опускали маску в раствор с молекулами коронавируса, при этом 99 процентов из них теряли свои свойства спустя час.
Повязка, как сообщили ученые, является многоразовой. В результате экспериментов во французском Институте Пастера выяснилось, что стирать ее можно не менее 50 раз.
Бытовое чудо в Унгенах
Двухлетняя девочка отделалась легкими ушибами после того, как накануне вечером выпала из окна пятого этажа.
Полет закончился на металлочерепичной крыше первого этажа, пишет местная пресса.
Обошлось без переломов и серьезных травм, но девочку доставили в районную больницу на более тщательно обследование.
Полиция сейчас разбирается в обстоятельствах происшествия.
Шорты на память
Курьезный случай произошел после финального матча на Кубок России по футболу. Капитан "Зенита" Артем Дзюба подарил фанатам футболку, в которой провел матч, но тем самым не удовлетворил их страсть к "реликвиям на память".
Игрок отозвался на призыв "давай шорты", и остался лишь в трусах и золотистой майке победителя. Видео опубликовал канал РЕН ТВ.
Именно Дзюба своим голом с пенальти принес победу санкт-петербургскому клубу над "Химками". "Зенит" выиграл Кубок России в четвертый раз, а двумя неделями ранее досрочно защитил и чемпионский титул.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>