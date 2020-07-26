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Игрок Зенита Артём Дзюба на церемонии награждения победителей Кубка России по футболу сезона 2019/2020.

Пока вы спали: хайтек анти-ковид, выпавший в окно ребенок, Дзюба без шортов

ФК "Зенит"
Общество
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https://ru.sputnik.md/world_society/20200726/31066249/poka-vy-spali-khaytek-anti-kovid-vypavshiy-v-okno-rebenok-dzyuba-bez-shortov.html

Самая свежая информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств - в традиционной утренней подборке Sputnik.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Самые новые научно-технические достижения в борьбе с коронавирусом, закончившееся счастливо чрезвычайное происшествие, курьезный эпизод после завершения финального матча на Кубок России - три основные темы нашего обзора.

Интеллект против COVID-19

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали миниатюрный прибор, который позволяет практически моментально обнаруживать у пациентов заражение или следы антител, сообщил портал MedicalXpress.

​Команда специалистов под руководством Моны Заглоул заинтересовалось изобретенным ранее устройством, которое реагирует на различные виды газа. На его базе был разработан вариант, который может реагировать на наличие коронавируса у человека.

На практике это выглядит следующим образом. Поверхность прибора смазывают реагентом, восприимчивым к инфекции. Распознав вирус, он меняет цвет индикатора, который можно расшифровать с помощью камеры телефона. Исследователи уверены, что в дальнейшем их изобретение позволит создавать обширные базы данных больных COVID-19, пополнять которые специалисты смогут через облачные хранилища.

А в Португалии создала защитную маску, которая способна нейтрализовать попадающие на нее частицы коронавируса, сообщило издание La Razon.

​Отмечается, что подобный эффект достигается благодаря нескольким водонепроницаемым слоям и особой инновационной ткани со специальным покрытием.

В ходе испытаний исследователи из Института молекулярной медицины в Лиссабоне опускали маску в раствор с молекулами коронавируса, при этом 99 процентов из них теряли свои свойства спустя час.

Повязка, как сообщили ученые, является многоразовой. В результате экспериментов во французском Институте Пастера выяснилось, что стирать ее можно не менее 50 раз.

Бытовое чудо в Унгенах

Двухлетняя девочка отделалась легкими ушибами после того, как накануне вечером выпала из окна пятого этажа.

Детская игрушка
© CC0 / Pixabay / Pexels
Не в бровь, а в кровь — в Молдове пора создавать министерство по защите детей
Родители, живущие в этом молдавском райцентре, были дома, но не заметили, как ребенок забрался на подоконник и оперевшись на москитную сетку, выдавила ее своим весом.

Полет закончился на металлочерепичной крыше первого этажа, пишет местная пресса.

Обошлось без переломов и серьезных травм, но девочку доставили в районную больницу на более тщательно обследование.

Полиция сейчас разбирается в обстоятельствах происшествия.

Шорты на память 

Курьезный случай произошел после финального матча на Кубок России по футболу. Капитан "Зенита" Артем Дзюба подарил фанатам футболку, в которой провел матч, но тем самым не удовлетворил их страсть к "реликвиям на память".

Игрок отозвался на призыв "давай шорты", и остался лишь в трусах и золотистой майке победителя. Видео опубликовал канал РЕН ТВ.

Именно Дзюба своим голом с пенальти принес победу санкт-петербургскому клубу над "Химками". "Зенит" выиграл Кубок России в четвертый раз, а двумя неделями ранее досрочно защитил и чемпионский титул.

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