Путин: Флот под Андреевским флагом достойно выполняет свои задачи

Президент поздравил участников парада в Санкт-Петербурге, всех военных моряков с Днем Военно-морского флота, отметив, что "более трех веков стоит он на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы".

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Военные корабли под легендарным Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняют самые сложные задачи, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера. Мы гордимся им. Гордимся выдающимися ратными победами наших великих соотечественников", - сказал он.

Глава государства поздравил участников парада в Санкт-Петербурге, всех военных моряков с Днем Военно-морского флота, отметив, что "более трех веков стоит он на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы".

"И сегодня мы чествуем защитников морских рубежей Отечества, отважных героев дальних походов, всех, кто связал свою жизнь с надводными и подводными силами, с морской авиацией, неустрашимой морской пехотой, кто служит в войсках береговой обороны, обеспечивает боеготовность флотских частей, и, конечно, тех, кто проектирует и строит новую морскую технику", - отметил Путин.

ВМФ РФ располагает новейшими судами и вооружениями, подчеркнул президент России.

"В составе современного Военно-морского флота России - корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники", - сказал Путин на параде в День ВМФ, прямую трансляцию которого вел сайт Sputnik Молдова.

По словам президента, уровень оснащённости российского военного флота постоянно растет, в частности, в этом году в его состав будет принято 40 кораблей и судов различных классов.

Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей российского флота будут достигаться благодаря внедрению современных технологий и самых эффективных средств обороны, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", - сказал Путин на параде в День Военно-морского флота.

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