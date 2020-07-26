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Разминирование местности у линии соприкосновения в Донбассе.

Новое прекращение огня в Донбассе: решение, подготовка, реакции

Sputnik
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200726/31070207/novoe-prekraschenie-ognya-v-donbasse-reshenie-podgotovka-reaktsii.html

На этой неделе контактная группа в Минске согласовала дополнительные меры по обеспечению перемирия на востоке Украины.

КИШИНЕВ, 26 июл – Sputnik. В понедельник должно вступить в силу прекращение огня на линии разграничения в Донбассе.

Предусматривается запрет наступательных и диверсионных действий, ведения огня, в том числе снайперского, размещения вооружения в населенных пунктах, а также дисциплинарная ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Власти Украины решили направить в Донбасс военнослужащих, которые имеют опыт участия в миротворческих миссиях ООН, сообщил в воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.

Украинские силовики также заявили, что проводят подготовку к полному прекращению огня в Донбассе.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР заявили, что с 27 июля вводят новый режим полностью и бессрочно.

Перспектива перемирия получила положительный отклик в мире. Приветствовал этот шаг и Папа Римский Франциск, узнав, по его словам, что недавно в Минске членами трехсторонней контактной группы было принято решение о новом прекращении огня, касающемся зоны Донбасса.

"Благодаря за этот знак доброй воли, направленный на восстановление столь желанного мира в этом измученном регионе, молюсь за то, чтобы согласованное было наконец-то осуществлено на практике, в том числе и посредством эффективного процесса разоружения и удаления мин", - заявил понтифик.

"Только таким образом можно будет восстановить доверие и создать предпосылки для столь необходимого и столь ожидаемого людьми примирения", - подчеркнул папа Франциск в ходе традиционного воскресного обращения к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

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