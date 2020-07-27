Пандемия как время возможностей: как вузы России поддерживают студентов из СНГ

Скидки на обучение и проживание, дополнительные гранты и бесплатные курсы. Sputnik публикует обзор льгот ведущих российских университетов для абитуриентов и студентов из СНГ в новом учебном году.

Данара Курманова, Sputnik

По информации Министерства науки и высшего образования РФ, сегодня в стране учатся 297 тысяч иностранцев. Sputnik выяснил, как российские университеты поддерживали иностранных студентов в разгар пандемии COVID-19 и какие льготы полагаются абитуриентам из СНГ.

Забота как принцип

Начиная с марта, когда в России ввели режим самоизоляции, все образовательные учреждения страны перешли на дистанционный формат работы и стали продумывать пакет мер по поддержке иностранных студентов. Об этом Sputnik рассказал заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.

"Конечно, было невозможно разработать конкретную единую совместную акцию, так как университетов много, а Россотрудничество не является их учредителем, - заявил он. – Но мы вели консультации, обсуждали возможные варианты помощи".

По словам Шевцова, во многих российских вузах понимают: кризис – это тоже показатель качества образования, и он может превратиться во время возможностей и для самих университетов, и для студентов.

"Когда иностранный студент видит, что к нему в России относятся с уважением и заботятся о его пребывании здесь, его впечатления становятся хорошим подспорьем для привлечения следующей волны студентов. Выпускники, вернувшись на родину, работают по принципу сарафанного радио, и это важно. Потенциальным студентам недостаточно описания программы университета на сайте. Они ориентируются на мнения реальных людей", - заявил Павел Шевцов.

Поддержать рублем

Как отметил представитель Россотрудничества, с начала пандемии российские вузы подготовили индивидуальные системы льгот для студентов и поступающих. В качестве примера он приводит Московский технический университет связи и информатики (МТУСИ). Вуз увеличил количество бюджетных мест, а также объявил о скидках на платное обучение по программам бакалавриата и специалитета от 15% до 20%. Также студенты МТУСИ могут претендовать на повышенную стипендию, сообщается в официальных аккаунтах университета в социальных сетях.

Граждане Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана могут участвовать во вступительных испытаниях на обучение по бюджетной форме в Московском государственном техническом университете имени Баумана. Такую же стратегию выбрал один из ведущих медицинских вузов России – РНИМУ имени Пирогова. Кроме этого, университет предлагает скидки для обучения на платной основе по результатам экзаменов.

Российский университет дружбы народов объявил, что не будет увеличивать стоимость обучения в 2020/2021 учебном году. Отличники, учащиеся в РУДН по контракту, тоже могут рассчитывать на льготы – до 20% скидки на оплату обучения. Как объяснили это решение в пресс-службе университета, студенты должны понимать: они учатся не зря, хорошими оценками можно снизить цену за учебу.

Оставить цены на уровне прошлого года решили и в ядерном университете МИФИ. Более того, студенты из СНГ будут оплачивать обучение в рамках той же суммы, что установлена и для граждан РФ. Но на этом пакет льгот для поступающих из СНГ, возможно, не закончится. «На данный момент мы рассматриваем вопрос о дальнейших скидках», - сообщили в пресс-службе университета.

В отличие от многих вузов, МГУ не предусматривает дополнительных скидок, поскольку жители ряда стран СНГ и так могут поступить в университет наравне с гражданами России.

"Данным правом обладают абитуриенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, граждане СНГ, имеющие вид на жительство в России, и соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, - отметили в пресс-службе МГУ. – Помимо этого, между правительствами РФ и Азербайджана действует соглашение о культурном и научном сотрудничестве, и оно тоже предоставляет возможности для обучения в Московском университете".

Будьте как дома

Из-за перехода университетов на режим самоизоляции многие студенты из стран СНГ предпочли уехать домой, ведь учеба продолжалась дистанционно. Вузы решили поддержать их и в этом вопросе. Например, в РУДН отменили оплату проживания в общежитиях для студентов, отправившихся на время пандемии на родину.

Идентичной политики придерживался Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Студенты Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), проживающие в общежитиях, во время своего отсутствия могли не платить за коммунальные услуги. МТУСИ и вовсе освободил всех студентов от оплаты общежитий за апрель, сообщается на сайте вуза.

Позаботились университеты и о тех студентах, оставшихся в общежитиях. МГТУ имени Баумана снабдил проживающих респираторами, а РУДН обеспечил студентов на территории кампуса масками, перчатками и антисептиками, причем данный набор можно было получать каждый день. В МИФИ приняли решение в новом учебном году предоставлять места в общежитиях не только россиянам, но и студентам из СНГ. На платной основе, но выйдет дешевле, чем снимать квартиру.

Онлайн-досуг

Во время самоизоляции многие люди решили заняться самообразованием. В связи с этим СПбГУ создал 170 электронных образовательных программ и открыл доступ к ним для всех студентов, учащихся в России. В общей сложности их прошли 335 тысяч слушателей из 89 вузов, что сделало университет лидером в сфере онлайн-курсов в стране.

Большими цифрами оперирует и РУДН, выделивший 20 миллионов рублей на поддержку новых студентов – университет выделил 190 грантов на обучение в магистратуре для иностранцев. Участвовать в программе могут и абитуриенты из СНГ, главное – прислать портфолио в университет до 10 августа.

О развлечениях забывать нельзя

Но учеба учебой, а в режиме изоляции было важно уделять внимание развлечениям, утверждает Павел Шевцов.

"Для иностранцев это вообще было непростое время: новая обстановка, еще и выходить никуда нельзя. Поэтому мы предлагали университетам разрабатывать различные социальные программы – например, культурные и спортивные, - чтобы скрашивать досуг студентов", - рассказал он.

К предложению Россотрудничества прислушались многие университеты. Об этом можно судить по аккаунтам вузов в социальных сетях: пока МИФИ предлагал учащимся посещать онлайн-секции и клубы, РГГУ запустил видеоканал о спорте, МГТУ имени Баумана устраивал культурные мероприятия в прямом эфире, а РУДН делился различными развлекательными курсами – от кружка поэзии до уроков каратэ.

Льготы будут продолжаться

Однако на этом меры по поддержке студентов не закончатся. По словам Павла Шевцова, агентство "Россотрудничество" продолжает проводить олимпиады и искать талантливых выпускников за рубежом. В большинстве стран СНГ отбор уже окончен, исключением является лишь Туркменистан.

В 2020/2021 учебном году количество квот на места для иностранцев от Россотрудничества остается неизменным – агентство вновь примет 15 тысяч одаренных студентов.

"Но сейчас мы с Министерством образования ведем работу по увеличению квоты в будущем, - говорит Павел Шевцов. – Документ находится на рассмотрении, и в увеличенной квоте основной упор сделан на гражданах СНГ".

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