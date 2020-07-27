Удвоение: в мире за месяц - столько же случаев COVID-19, как за предыдущие пять

ВОЗ собирает на этой неделе чрезвычайный комитет, чтобы провести переоценку пандемической ситуации.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Число заболевших COVID-19 в мире за последние шесть недель практически удвоилось и приблизилось к 16 миллионам, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

"We are not prisoners of the #COVID19 pandemic. Every single one of us can make a difference. The future is in our hands.



WHO remains totally committed to serving all people and all countries with science, solutions and solidarity"-@DrTedros pic.twitter.com/0CplMuVOOS — World Health Organization (WHO) (@WHO) July 27, 2020

​"ВОЗ сообщила о почти 16 миллионах случаев COVID-19 и более 640 тысячах случаев смерти. Темпы пандемии продолжают ускоряться. За последние шесть недель общее число случаев примерно удвоилось", - приводит Twitter ВОЗ заявление гендиректора.

Гебрейесус сообщил, что на этой неделе созовет чрезвычайный комитет ВОЗ для оценки ситуации с пандемией COVID-19 в мире.

"В этот четверг исполнится полгода с момента, когда ВОЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение... Как требуют международные правила, я вновь соберу чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы он провел переоценку ситуации с пандемией COVID-19 и дал мне соответствующие советы", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в понедельник в Женеве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,8 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova