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Биологическая опасность.

Удвоение: в мире за месяц - столько же случаев COVID-19, как за предыдущие пять

© Sputnik / Александр Гальперин
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1627)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200727/31078710/covid-19-za-mesyats---pochti-stolko-zhe-zarazheniy-kak-za-predyduschie-pyat.html

ВОЗ собирает на этой неделе чрезвычайный комитет, чтобы провести переоценку пандемической ситуации.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Число заболевших COVID-19 в мире за последние шесть недель практически удвоилось и приблизилось к 16 миллионам, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

​"ВОЗ сообщила о почти 16 миллионах случаев COVID-19 и более 640 тысячах случаев смерти. Темпы пандемии продолжают ускоряться. За последние шесть недель общее число случаев примерно удвоилось", - приводит Twitter ВОЗ заявление гендиректора.

Гебрейесус сообщил, что на этой неделе созовет чрезвычайный комитет ВОЗ для оценки ситуации с пандемией COVID-19 в мире.

Эмблема ВОЗ, архивное фото.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"В этот четверг исполнится полгода с момента, когда ВОЗ объявила COVID-19 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение... Как требуют международные правила, я вновь соберу чрезвычайный комитет на этой неделе, чтобы он провел переоценку ситуации с пандемией COVID-19 и дал мне соответствующие советы", - сказал глава ВОЗ на пресс-конференции в понедельник в Женеве.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 15,8 миллиона случаев заражения, свыше 640 тысяч человек скончались.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1627)

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