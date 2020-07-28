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Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково.

Россия: список стран, с которыми возобновляется авиасообщение, будет расширен

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200728/31090862/russiya-spisok-stran-s-kotorymi-vozobnovlyaetsya-aviasoobschenie-budet-rasshiren.html

Первоначально было решено, что обмен авиарейсами с 1 августа восстановят с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Россия в течение ближайшего времени расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение, заявил и.о. заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

Airbus A330
© Sputnik / Maxim Blinov
Россия возобновляет с 1 августа международное авиасообщение

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. В посольстве Танзании назвали это хорошей новостью, страна готова принимать всех туристов, которые захотят приехать. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что включение Танзании в список из трех стран, с которыми будет восстановлено авиасообщение из РФ, объясняется популярностью этой африканской страны у российских туристов.

"Я думаю, что со временем, в течение дней, недель мы выйдем на более широкий список этих стран", - сказал Микерин в эфире радио "Комсомольская правда".

Комментируя новость о том, что ЕС может не открыть границы с Россией до середины августа, дипломат отметил, что это их право.

Российские СМИ сообщили о планах Москвы разрешить полеты на Мальдивы. Источник телеканала "Москва 24" добавил новые детали.

"Я дополню этот список: там есть еще Куба и ОАЭ", — сказал собеседник.

Он также отметил интерес россиян к рейсам в Белоруссию.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1630)

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