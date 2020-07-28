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Астероид.

Астероиды: ожидаемый вскоре 2009 PQ1 для нас не опасен, Апофис - другое дело

naked-science
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200728/31091621/asteroidy-ozhidaemyy-vskore-2009-pq1-dlya-nas-ne-opasen-apofis---drugoe-delo.html

Ранее сообщалось со ссылкой на НАСА, что 5 августа к Земле приблизится "космический странник" размером от 84 до 190 метров.

КИШИНЕВ, 28 июл – Sputnik. Астероид 2009 PQ1, который пройдет вблизи Земли через неделю, не угрожает человечеству, ученых значительно больше интересует его "собрат" Апофис, заявил профессор физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ), глава метеоритных экспедиций вуза Виктор Гроховский.

Огромный астероид пролетел рядом с Землей
YouTube / Gian Masi
Видео полета мимо Земли огромного астероида

Ранее сообщалось со ссылкой на НАСА, что 5 августа к Земле приблизится астероид 2009 PQ1 размером от 84 до 190 метров. Минимальное расстояние, на которое небесное тело подойдет к планете, в семь раз больше, чем дистанция между Землей и Луной.

"Опасности землянам данный астероид не представляет. Каждый день открываются новые астероиды, которые считаются потенциально опасными для Земли, потому что они пересекают орбиту. Но когда и на каком расстоянии – это другой вопрос. Этот астероид входит в это число потенциально опасных", - сказал Гроховский РИА Новости.

Собеседник отметил, что существуют около 15 тысяч подобных астероидов, за которыми регулярно ведется наблюдение, их орбиты известны, и можно предсказать где, когда и что они пересекут.

"У нас наиболее серьезный – это Апофис большого размера, который в 2029 году пролетит достаточно близко. Это действительно серьезное событие. Специальная даже конференция состоится в ноябре, где соберутся ученые и будут думать, как на него что-нибудь посадить, чтобы за ним следить", - уточнил специалист.

Астероид 2009 PQ1 открыт 14 августа 2009 года. Он относится к группе "Аполлонов", то есть астероидов, чьи трассы полета пересекают орбиту Земли. Согласно открытым данным, в следующий раз около Земли астероид пролетит в 2137 году.

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