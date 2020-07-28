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Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото

ВОЗ: коронавирус не имеет сезонного характера, это "одна большая волна"

United States Mission Geneva
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1632)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200728/31092150/who-koronavirus-ne-imeet-sezonnogo-kharaktera-eto-odna-bolshaya-volna.html

Многие все еще связывают распространение COVID-19 с временами года, но это заблуждение, от которого следует отказаться.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Коронавирус, в отличие от обычного гриппа, не имеет сезонного характера, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Биологическая опасность.
© Sputnik / Александр Гальперин
Удвоение: в мире за месяц - столько же заболевших COVID-19, как за предыдущие пять

"Люди все еще соотносят распространение COVID-19 с временами года. Нам всем нужно понять, что это новый вирус <…> и он проявляет себя по-другому", — передает РИА Новости со ссылкой на Independent.

Харрис подчеркнула, что сейчас нельзя терять бдительность, и отметила важность мер, которые смогут снизить заболеваемость.

По ее словам, в случае с эпидемией коронавируса не стоит говорить о первой и второй волне коронавирусной инфекции.

"Это будет одна большая волна. Она будет немного усиливаться и ослабевать", — пояснила представитель ВОЗ.

Харрис добавила, что самое лучшее – это "сровнять эту волну с землей".

В начале марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На сегодняшний день во всем мире заражено более 16,3 миллиона человек, умерли свыше 650 тысяч.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1632)

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