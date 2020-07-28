Русское оружие: для чего "Искандер" примеряет морскую тельняшку

Стратегия логична: чем больше этих установок и вероятного ущерба для потенциального агрессора, тем прочнее мир в Европе и Азии.

По информации источника газеты "Известия" в Минобороны РФ, оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) "Искандер-М" будут применяться для нанесения ударов по морским десантам и кораблям противника. Ракетные бригады Сухопутных войск начали осваивать тактику морского боя, технологически комплекс к отражению десанта противника уже готов. ОТРК "Искандер-М" имеет отличные характеристики по дальности и точности поражения целей, аналогов в мире не существует.

Морские стрельбы "Искандеров" состоялись 20 июля в ходе внезапной проверки ракетного соединения Южного военного округа Вооруженных сил РФ. ОТРК условно уничтожили скопление боевой техники в момент выгрузки на берег с десантных кораблей и предотвратили захват черноморского побережья морским десантом "противника".

В интеграции с автоматизированной системой управления войсками "Искандер-М" в глубине береговой обороны способен в режиме реального времени получать целеуказания от авиации, флота, разведки, беспилотников, и наносить удары по подвижным целям в море (с учетом поправки на курс и скорость кораблей противника).

Ракеты ОТРК "Искандер-М" неуловимы для существующих и перспективных систем ПРО, преодолевают 500 км за 4 минуты, при этом боеголовки 9М728 или Р-500 отклоняются от цели не более чем на 1 метр. В боевом содружестве с береговыми ракетными комплексами "Бал" и "Бастион" (дальность на море соответственно 260 км и 350 км) более могущественный "Искандер" способен укрепить эшелонированную оборону, и сделать российские морские границы по-настоящему неприступными.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" всех десяти ракетных бригад и формировании еще трех. Российская оборонная промышленность ежегодно выпускает по два бригадных комплекта. Одновременно идет модернизация "Искандеров", направленная на повышение боевой эффективности.

Пуски по кораблям

За оборону российского побережья традиционно отвечают боевые корабли, морская авиация и береговые войска Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. При этом важную роль играют мобильные противокорабельные ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

Со временем боевые порядки на берегу "уплотняются". Так, Балтийский флот в 2019 году получил собственный танковый полк – противодесантной направленности, а Черноморский флот усиливается третьим полком ВДВ – в Крыму. Неординарное привлечение к береговой обороне ракетных бригад (Сухопутных войск), вооруженных комплексами "Искандер-М", позволяет оперативно нарастить ударный потенциал высокоточного оружия России на морских театрах.

По данным разработчика, полный комплект российской ракетной бригады состоит из 51 машины, включая 12 пусковых установок, 12 транспортно-заряжающих, 11 командно-штабных и 14 машин жизнеобеспечения. То есть, за две минуты бригада способна нанести удар 24 ракетами (до перезарядки). Залп усиленной бригады – 32 ракеты.

Чем больше целей "Искандеры" поразят в море, тем меньше придется российским военнослужащим воевать на берегу. Хлопоты не лишние, ведь современная наступательная тактика вероятного противника предполагает различные варианты морского десантирования (Балтика особенно богата на подобные учения НАТО). Отрабатываются десант на необорудованное побережье и загоризонтная высадка морской пехоты с десантных кораблей – на быстроходных катерах и вертолетах, при поддержке ударных кораблей сопровождения и авиации. Массированный удар "Искандеров" на дальности до 500 км может сорвать подобную операцию противника в самом начале. Кроме того, расчеты ОТРК могут столь же эффективно поддержать огнем действия российской морской пехоты.

Совершенно неслучайно присутствие на учениях комплексов "Искандер-М" всегда вызывает раздражение у командования НАТО, ведь противопоставить нечего. И, вот, новый – морской привет альянсу. Модернизированные комплексы "Искандер" и адаптированные для поражения морских целей ракеты с увеличенной дальностью поражения ("Ростех" обещал) позволят заметно снизить провокационную активность ВМС НАТО и укрепить международную безопасность у периметра границ РФ. Здесь важно подчеркнуть: Россия никому не угрожает, лишь асимметрично отвечает на враждебность Запада, адекватно реагирует на растущий ударный потенциал западного военного блока в Балтийском и Черноморском регионах. Если альянс перестанет размещать вблизи российских границ явно антироссийские позиции ПРО и новые военные базы, "Искандеры" будут демонстрировать свои уникальные возможности исключительно на полигонах.

Неотразимая квазибаллистика

ОТРК "Искандер-М" предназначен для высокоточного поражения малоразмерных и площадных целей (боеголовками нескольких типов, включая термоядерную) на дальности до 500 км. Для наведения на цель используется инерциальная навигационная система и сигнал от спутников ГЛОНАСС. На финальном участке активируется умная оптическая головка самонаведения, которая обеспечивает точность в считанные метры. Ракеты можно перенаправлять в полете, что позволяет атаковать подвижные цели, включая корабли ВМС противника.

Комплекс располагает двумя типами ракет: аэробаллистические 9М723 – летят по квазибаллистическим траекториям на высотах до 50 км, крылатые 9М728 или Р-500 – идут к цели на малых высотах. Высокоточные ракеты "Искандера" имеют малую отражающую поверхность, сложные траектории полета (управляются газодинамическими и аэродинамическими рулями), неуловимы для всех существующих систем ПВО-ПРО. После старта и вблизи цели ракеты энергично маневрируют с перегрузками от 20 до 30g. Стартовая масса ракеты – 3,8 тонны, длина – 7,2 метра, скорость – свыше 2 км в секунду, интервал между пусками – одна минута.

Основные объекты поражения "на берегу" – ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня на позициях, боевая авиация на аэродромах, командные пункты и узлы связи противника, включая защищенные.

ОТРК "Искандер-М" превосходит лучшие зарубежные аналоги (Lance, ATACMS, Pluton) по точности, оперативности подготовки ракет к пуску и другим характеристикам. Главные преимущества комплекса: стратегическая мобильность, возможность скрытного несения боевого дежурства и нанесения ракетных ударов, автоматический расчет и ввод полетного задания, высокая вероятность выполнения боевой задачи в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия. Напомню, российские "Искандеры" успешно проверены в боевых условиях на территории Сирийской Арабской Республики. Для сравнения, в США отказались от собственного аналога "Искандера", потому что компания Raytheon не смогла разработать новый высокотехнологичный ОТРК для Пентагона.

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