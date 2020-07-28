Лукашенко: мне удалось попасть в когорту бессимптомных зараженных COVID-19

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что бессимптомно переболел COVID-19.
"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали", — сказал он во время посещения войсковой части № 3214 внутренних войск МВД республики.
Он напомнил сказанные им ранее слова, что 97% населения страны переносят эту заразу бессимптомно.
"Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", - заключил президент.
Соответствующее видео разместил телеграм-канал "Пул первого".
Согласно последним данным, в Белоруссии зарегистрировали более 67 тысяч случаев заражения коронавирусом, за последние сутки прирост составил 115 пациентов. Всего умерли 543 человека.
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