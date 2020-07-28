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Александр Лукашенко.

Лукашенко: мне удалось попасть в когорту бессимптомных зараженных COVID-19

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (1633)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200728/31096811/lukashenko-mne-udalos-popast-v-kogortu-bessimptomnykh-zarazhennykh-COVID-19.html

По его словам, борьба с эпидемией обошлась бюджету страны почти в 500 миллионов белорусских рублей (свыше 200 миллионов долларов), но благодаря общим усилиям система здравоохранения справилась и число заболевших снижается.

КИШИНЕВ, 28 июл — Sputnik. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что бессимптомно переболел COVID-19.

"Вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали", — сказал он во время посещения войсковой части № 3214 внутренних войск МВД республики.

Он напомнил сказанные им ранее слова, что 97% населения страны переносят эту заразу бессимптомно.

"Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных", - заключил президент.

Соответствующее видео разместил телеграм-канал "Пул первого".

Пассажир в защитной маске в национальном аэропорту Минск.
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В начале июля Лукашенко заявил, что республика одержала победу над COVID-19, хотя по-прежнему продолжает противостоять инфекции. По его словам, борьба с эпидемией обошлась бюджету страны почти в 500 миллионов белорусских рублей (свыше 200 миллионов долларов), но благодаря общим усилиям система здравоохранения справилась и число заболевших снижается.

Согласно последним данным, в Белоруссии зарегистрировали более 67 тысяч случаев заражения коронавирусом, за последние сутки прирост составил 115 пациентов. Всего умерли 543 человека.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1633)

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