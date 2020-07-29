Путин: ситуация с COVID-19, мощности здравоохранения, снятие ограничений

Глава государства провел в среду совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Ситуация с коронавирусом в России успокаивается, но еще может качнуться в любую сторону, поводов расслабляться нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Не без сбоев, конечно, не без проблем, так нигде не бывает, но, как уже говорил, в целом мы смогли справиться с беспрецедентным вызовом, отразить натиск этой эпидемии", - сказал он.

Президент отметил, что в июне и в июле количество заражений коронавирусом в России постепенно сокращается: по оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая.

"Вместе с тем, хочу сразу сказать: ситуация остаётся сложной, и что называется, может качнуться в любую сторону. Вот именно поэтому, кстати говоря, мы с вами и собрались. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет", - заявил глава государства.

Пока не во всех регионах удалось достичь устойчивого снижения числа новых заражений COVID-19, и потому Путин предложил решить, что нужно сделать дополнительно, как по линии федеральных ведомств, так и по линии региональных, местных властей для улучшения ситуации.

Российская система здравоохранения в период пандемии коронавируса, по его оценке, в целом сработала организованно, удалось существенно нарастить её возможности и спасти жизнь и здоровье сотен тысяч людей.

Вместе с тем, в условиях риска повторного распространения коронавируса в регионах России необходимо сохранять и наращивать мощности национальной системы здравоохранения, подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что в осенне-зимний период "во всем мире, в том числе и в России с учетом ее природно-климатических особенностей, традиционно отмечается рост простудных заболеваний".

Решения по снятию всех ограничений по коронавирусу должны быть осторожными, необоснованная поспешность чревата повторным ростом заболевших, отметил он.

"Конечно, можно и нужно последовательно эту работу продолжать, но необходимо принимать решения только взвешенные, осторожные, аккуратные, как и прежде, опираясь на рекомендации специалистов. Потому что необоснованная поспешность, как показала ситуация в некоторых субъектах федерации, чревата повторным ростом числа заболевших ", - сказал глава государства.

Президент обратил внимание, что необходимо за счет профилактических и упреждающих мер постараться избежать введения повторного режима ограничений из-за новой коронавирусной инфекции.

"Тем более масштабных, чтобы школы, детские сады, вузы, предприятия и организации могли работать в безопасном, нормальном, привычном для людей режиме", - заявил Путин в среду на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

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