Белорусская пресса информирует о задержании 33 россиян

Операция силовиков прошла накануне ночью под Минском и на юге страны, список задержанных опубликовали местные СМИ.

КИШИНЕВ, 29 июл — Sputnik. Задержанные в Белоруссии 33 человека — россияне, сообщило Sputnik Беларусь со ссылкой на агентство БЕЛТА.

"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании Вагнера. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны", — говорится в публикации.

При этом указывается, что ранее поступила информация о прибытии на территорию Белоруссии "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

Как отмечает агентство, "при себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех — три больших тяжелых чемодана, загрузку которых в транспортное средство осуществляли несколько мужчин".

"По прибытии в столицу в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района", — указано в сообщении.

Также утверждается, что "по данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари".

"Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания. Они небольшими группами внимательно изучили территорию и окружение санатория", — пишет агентство.

Оно также опубликовало список задержанных. Отмечается, что СК проводит проверку.

Ранее официальный представитель белорусского СК Сергей Кабакович заявил РИА Новости, что ведомство не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о задержании. В пресс-службах КГБ и Госпогранкомитета пока никак не прокомментировали сообщения о поимке членов ЧВК.

В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы. Действующий глава государства Александр Лукашенко выдвигается на шестой срок.

Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста в Минске и других городах.

Лукашенко заявлял, что не хотел бы привлекать Вооруженные силы для наведения общественного порядка, однако "всякое может быть". По его словам, власть сделает все, чтобы не допустить в республике "майданов", поскольку это выгодно только "кому-то со стороны", кто хочет ослабить власть, а потом делать со страной что захочет.

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