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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов части военной компании в Белоруссии.

Белоруссия: следователи сказали, что вменяется задержанным россиянам

© Screenshot / Телеканал Беларусь 24
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200730/31113914/belorussiya-sledovateli-skazali-chto-vmenyaetsya-zaderzhannym-rossiyanam.html

Накануне белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о задержании 33 россиян в Минске и на юге страны.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Задержанных в Белоруссии россиян могут заключить под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики, сообщает РИА Новости.

 

В СК уточнили, что до задержания они жили на территории санатория "Белорусочка" под Минском.

Следствие считает, что россияне могут быть причастны к организации массовых беспорядков на территории страны. Меру пресечения задержанным определит суд.

Ранее белорусские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о задержании 33 россиян в Минске и на юге страны. МИД республики позже официально уведомил об этом посольство России.

Спецоперация. Архивное фото.
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусская пресса информирует о задержании 33 россиян

Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Как заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков, в связи с инцидентом следствие возбудило уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

В Совбезе заявили, что на территории республики могут находиться около 200 "боевиков".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не имеет информации о каких-либо противоправных деяниях этих граждан.

Все утверждения о причастности россиян к "дестабилизации обстановки" в Белоруссии в Кремле назвали инсинуациями.

Несколько дней назад президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед силовиками, заявил, что к уличным протестам в республике могут "подтянуть" профессиональных военных, "зарабатывающих на провокациях в тех или иных государствах".

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