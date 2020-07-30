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Российский МИД: условия возобновления авиасообщения с другими странами

© RIA Novosti / Anton Denisov
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1646)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200730/31116424/rossiyskiy-mid-usloviya-vozobnovleniya-aviasoobscheniya-s-drugimi-stranami.html

Отслеживаются как эпидемическая ситуация, так и готовность партнеров принимать зарубежные авиарейсы и введенные в связи с этим специальные требования.

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. МИД изучает санитарно-эпидемиологическую обстановку за рубежом, чтобы обновлять список стран, с которыми возможно возобновить авиасообщение, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев.

Airbus A330
© Sputnik / Maxim Blinov
Россия возобновляет с 1 августа международное авиасообщение

По его словам, продолжается "кропотливая работа".

"В том числе анализируется готовность наших партнеров принимать зарубежные авиарейсы и введенные в этой связи специальные требования", — добавил Зайцев, цитируемый РИА Новости.

Он пояснил, что министерство мониторит правила въезда российских граждан в другие государства в условиях пандемии и отправляет сведения в  Росавиацию и Роспотребнадзор для внесения предложений об открытии регулярного авиасообщения.

Зайцев подчеркнул, что среди требований: "заболеваемость за 14 дней не более 40 человек на сто тысяч населения, среднесуточный показатель темпа прироста — один процент, показатель распространения — не более единицы".

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Вице-премьер Татьяна Голикова 24 июля сообщила, что Россия с 1 августа возобновит полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.

В свою очередь, премьер Михаил Мишустин своим распоряжением отменил для граждан этих стран ограничения на въезд в Россию.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1646)

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