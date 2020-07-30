Российский МИД: условия возобновления авиасообщения с другими странами

КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. МИД изучает санитарно-эпидемиологическую обстановку за рубежом, чтобы обновлять список стран, с которыми возможно возобновить авиасообщение, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев.
По его словам, продолжается "кропотливая работа".
"В том числе анализируется готовность наших партнеров принимать зарубежные авиарейсы и введенные в этой связи специальные требования", — добавил Зайцев, цитируемый РИА Новости.
Он пояснил, что министерство мониторит правила въезда российских граждан в другие государства в условиях пандемии и отправляет сведения в Росавиацию и Роспотребнадзор для внесения предложений об открытии регулярного авиасообщения.
Зайцев подчеркнул, что среди требований: "заболеваемость за 14 дней не более 40 человек на сто тысяч населения, среднесуточный показатель темпа прироста — один процент, показатель распространения — не более единицы".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Вице-премьер Татьяна Голикова 24 июля сообщила, что Россия с 1 августа возобновит полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию.
В свою очередь, премьер Михаил Мишустин своим распоряжением отменил для граждан этих стран ограничения на въезд в Россию.
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