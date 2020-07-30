Первый тизер сериала о Дональде Трампе: уже доступен в сети - видео

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Тизер мини-сериала "Правило Коми" (The Comey rule) разместили на YouTube.

Роль президента США Дональда Трампа в нем сыграл Брендан Глисон, известный по участию в фильмах о "Гарри Поттере", сообщает RadioTimes.

Кто выступает в роли российского лидера Владимира Путина в информации не сообщается.

Сериал основан на книге бывшего директора ФБР Джеймса Коми "A higher loyalty" ("Высшая лояльность: истина, ложь и правящие круги"), опубликованной в апреле 2018 года. Издание вышло после того, как Трамп уволил Коми в 2017 году из-за скандала, связанного с расследованием дела об электронных письмах Хилари Клинтон.

По информации RadioTimes, действие в шоу развернется вокруг президентских выборов в США, которые состоялись в 2016 году.

Премьера сериала состоится на Showtime 27 сентября.

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