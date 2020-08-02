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COVID-19 за сутки: хроника пандемии, кашель как улика, прогнозы ВОЗ и Вассермана

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200802/31139678/COVID-19-za-sutki-khronika-pandemii-kashel-kak-ulika-prognozy-VOZ-i-Vassermana.html

Второе августа 145-й день с момент с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения, какова ситуация к этому часу.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Всего с начала пандемии, согласно информации ВОЗ, число подтвержденных случаев COVID-19 достигло 17 396 943, человеческих жертв 675 тысяч, за сутки умерли 5 620. За период пандемии вылечились 11 335 939 заразившихся, за сутки - 25 330.

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Общее количество зарегистрированных эпизодов заражения коронавирусом нового типа в Молдове достигло 25 113.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 14 медработников: у 4 врачей, 8 медсестер и двух человек из вспомогательного персонала.

Общее число выздоровевших достигло 17 571 человек. Число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 788. 

Лидерство по количеству зараженных в мире удерживают США. Там уже 4,8 млн заболевших, а жертвами COVID-19 стали почти 158 тысяч американцев. На втором месте антирейтинга находится Бразилия, где 2,7 млн заболевших и 93 тысячи погибших от вируса. Далее следует Индия — 1,75 млн случаев заражения. Россия в этом списке занимает четвертое место — инфекцией заразились 845 443 (+ 5 368 за сутки) человек. От болезни вылечились 647 тысяч россиян, смертельный исход зафиксирован у 14 083 заразившихся.

Особенные интонации

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал верный способ распознать коронавирусный кашель. 

По его словам, у кашля, который сопровождает COVID-19, особенные интонации. Это не глубокий и не надсадный, а скорее поверхностный кашель. Плюс у пациентов с коронавирусом не проходит чувство першения в горле. По словам Проценко, он может отличить подобный кашель по звуку. 

"Сразу можно ставить диагноз", — сказал он в интервью "Российской газете".

ВОЗ и прогноз

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что пандемия коронавируса будет длиться "еще долго". Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что число новых случаев заражения в мире за последние полтора месяца практически удвоилось.

Об опасных последствиях вирусной депрессии рассказал телеведущий и публицист Анатолий Вассерман. По его словам, мир сейчас балансирует на тонкой грани между вирусной и экономической эпидемиями.

"Усилишь карантин — люди начнут умирать от голода, ослабишь — больше жизней унесёт зараза", - уточнил он.

Вассерман подчеркнул, что карантин, прервавший множество технологических цепочек, всего лишь позволил списать на вирус последствия стратегических ошибок множества богатых мира сего.

"Даже когда всё человечество провакцинируется — хозяйство придётся реконструировать", — предположил публицист.

Отдых в Турции

Турецкие отели продолжат работать, даже если среди их гостей выявят больных COVID-19, заявил РИА Новости глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр.

"Весь персонал наших отелей знает, как действовать в подобной ситуации (если среди их постояльцев выявят заразившихся коронавирусом ). Отель полностью ни в коем случае закрываться не будет, оборудованы специальные изоляционные комнаты, информация сразу отправляется в Минздрав, и дальше все действуют по разработанной схеме в соответствии с программой сертификации отелей, при этом остальные туристы продолжают спокойно отдыхать", - сказал собеседник агентства.

Демонстрация против правительственных ограничений на фоне вспышки коронавирусной болезни (COVID-19) в Берлине
© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
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По его словам, соответствующие инструкции отели получили от министерства культуры и туризма страны.

По данным минздрава Турции, в стране в течение последних дней выявляют 900-1000 случаев заражения коронавирусом нового типа в сутки. Всего с начала пандемии в стране, по официальным данным, заразились более 230 тысяч человек, скончались более 5,7 тысячи.

Протесты в Берлине

В Берлине прошла акция протеста против ограничительных мер, введенных в целях борьбы с распространением COVID-19. Участники протеста считают меры ограничением их прав и свобод. Для Берлина акция стала крупнейшей из аналогичных. Как сообщили «РИА Новости» в полиции, на нее пришли около 20 тыс. человек.

Полиция города призывала участников акции соблюдать социальную дистанцию и надеть маски. По данным местных СМИ, полицейское управление города намерено подать в суд на организаторов митинга за несоблюдение мер безопасности. Задержано не менее семи человек.

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