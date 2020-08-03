Запрет касается жителей тех стран, в которых в последнее время сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией COVID-19.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. Канада продлила ограничения на въезд для граждан ряда стран, включая Молдову, до 31 августа. Этот срок может быть увеличен в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире, сообщает посольство РМ в Канаде со ссылкой на Канадское агентство пограничных служб.

Исключение делается для членов семьи (родственников первой степени) канадских граждан или постоянных жителей страны, иностранных студентов и сезонных рабочих, получивших соответствующие разрешения.

Кроме того, въезд будет разрешен при соблюдении необходимых формальностей лицам, прибывающим в страну для медицинского обслуживания, в экстренных ситуациях и еще в ряде случаев, перечисленных на сайте правительства Канады.

Для получения дополнительной информации граждан Молдовы приглашают обращаться в посольство РМ в Оттаве.

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