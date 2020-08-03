На каких условиях гражданам РМ разрешат въезд в Португалию с 1 по 15 августа

Посольство Республики Молдова в Лиссабоне обновило информацию об ограничениях, которые действуют при воздушном сообщении с этой страной.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. В Португалии продолжают действовать ограничения на воздушное сообщение, установленные властями страны на период с 1 по 15 августа.

По сообщению посольства РМ в Лиссабоне, воздушные перелеты разрешены только из стран Европейского союза, стран Шенгенской зоны (Лихтенштейн, Норвегия, Исландия и Швейцария), Великобритании.

Кроме того, разрешены перелеты из ряда третьих стран, где наблюдается позитивная эпидемиологическая обстановка в соответствии с критериями, разработанными Советом ЕС. В этот список входят Австралия, Канада, Китай, Южная Корея, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис и Уругвай.

Перелеты из других стран, включая Республику Молдова, не допускаются, за исключением необходимых поездок.

К категории необходимых отнесены поездки граждан стран ЕС, граждан стран Шенгенской зоны и членов их семей, а также граждан третьих стран, законно проживающих в одном из государств-членов Европейского Союза. Исключение сделано и для граждан третьих стран, путешествующих по служебной необходимости, по учебе, в целях воссоединения семьи, по состоянию здоровья или по гуманитарным соображениям.

Кроме пассажиров, находящихся в пути (которые не покидают аэропорт), все пассажиры на рейсах, прибывающих из стран, не являющихся частью Европейского союза или не являющихся странами, связанными с Шенгенской зоной, должны предъявить сделанный за 72 часа до посадки молекулярный тест (тип ПЦР) для выявления инфекции SARS-CoV-2 с отрицательным результатом, без которого они не смогут сесть на борт или попасть на территорию Португалии.

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Португальские граждане, а также иностранные граждане, законно проживающие в Португалии, и члены их семей, которые не могут предъявить тест, будут обязаны по прибытии в Португалию выполнить его в аэропорту за свой счет и оставаться в обязательной самоизоляции до даты получения отрицательного результата.

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