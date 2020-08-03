Мужчину, угрожавшего взорвать бомбу в отделении банка в Киеве, задержали

Опасность миновала: силовики обезвредили посетителя финучреждения, который объявил, что у него бомба.

КИШИНЕВ, 3 авг – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который угрожал взорвать бомбу в отделении банка в бизнес-центре в Киеве. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение", - отмечено в сообщении Геращенко.

Ранее замглавы МВД Украины заявлял, что в понедельник около 12.00 в полицию позвонила представительница "Универсал-банка", расположенного в бизнес-центре "Леонардо" в Шевченковском районе Киева. Женщина сообщила, что "в отделение зашел неизвестный 35-летний человек, который заявил, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию".

В Киеве неизвестный угрожает взорвать бомбу в отделении банка в бизнес-центре >>>

По предварительной информации, речь идет о гражданине 1988 года рождения.

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