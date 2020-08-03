Учения США в Черном море: несвоевременный спектакль "в пользу бедных"

Активные маневры Пентагона в Черноморском регионе отражают стремление Вашингтона вернуть однополярный мир силовыми методами, и принуждением причерноморских государств к военному конфликту с Россией, пишет военный обозреватель

В совместных учениях ВМС и ВВС США в акватории и воздушном пространстве Черного моря 2 августа участвовали ракетный эсминец USS Porter, четыре истребителя F-16, ударный беспилотник MQ-9 Reaper, воздушный разведчик Poseidon P-8A и самолет-заправщик KC-135 Stratotanker.

Командующий 6-м флотом ВМС США вице-адмирал Юджин Блэк отметил, что совместные действия с ВВС США в Европе позволили "провести реалистичную и своевременную тренировку с целью усилить готовность США действовать на море в Черноморском регионе". Готовность действовать – против кого?

Учения проходили в международных водах и воздушном пространстве, и все же близость к российским границам придает тренировкам боевых кораблей и самолетов США откровенно провокационный смысл. Заметим, маневры оказались совместными – для американских ВМС и ВВС. Европейских союзников и региональных "болельщиков" в Пентагоне 2 августа будто и не заметили. Возможно, по легенде учений, все союзники были уже разбиты.

Как бы то ни было, аналогичной по масштабу военной провокацией можно представить, к примеру, учения ракетного крейсера "Москва" или ракетного фрегата "Адмирал Горшков" у побережья США в Мексиканском заливе, оптимально – при поддержке ракетоносцев Ту-160.

Кстати, даже мирная демонстрация Военно-морского флага России в зоне Карибского моря вызывает в США крайне болезненную реакцию. Ранее по такому случаю газета The Washington Post писала: "Все заходы российских кораблей на Кубу считаются демонстрацией военной мощи вблизи американских берегов".

Почему же все маневры ВМС США вблизи российских берегов Вашингтон считает инструментами укрепления мира и региональной стабильности?

Нереалистично и несвоевременно

В Причерноморье сохраняется несколько потенциально опасных для всей Европы зон вооруженного конфликта (Молдова – Приднестровье, Украина – Донбасс, Грузия – Абхазия и другие).

Не вдаваясь в анализ каждого из направлений, можно заметить, что активизация в Черноморском регионе чужеродных ВМС и ВВС США – наиболее деструктивный сценарий урегулирования международных противоречий, ведущий к усилению военно-политической турбулентности.

Первым этапом провокации стало недавнее учение США и НАТО Sea Breeze 2020 с участием 27 кораблей и 19 самолетов из девяти стран, включая партнеров альянса – Грузию и Украину. Потом в Вашингтоне заговорили об увеличении ежегодной военной помощи Киеву до 300 млн долларов, хотя ранее полученные два миллиарда не способствовали урегулированию конфликта в Донбассе.

Новый шаг к эскалации – "реалистичная и своевременная тренировка" американских ВМС и ВВС в Черном море 2 сентября, которую стоит рассмотреть поближе.

Эсминец USS Porter, звено истребителей F-16, ударный беспилотник MQ-9 Reaper и самолет-разведчик Poseidon P-8A во взаимодействии могут служить лишь для нанесения ракетного удара по противнику (вспоминаем массированные удары сотнями крылатых ракет по Ираку и Ливии), иные функции этой группировке технологически недоступны, гуманитарные миссии невозможны. И все же, если сравнивать ракетный потенциал американского эсминца Porter и звена истребителей F-16 с российскими возможностями в Черноморском регионе, то соотношение сил явно не в пользу "гостей". В чем смысл?

Эсминец USS Porter способен нести на борту до 90 высокоточных крылатых ракет "Томагавк" дальностью свыше 2000 км (с обычными и ядерными боеголовками). Не факт, что все они успеют стартовать в случае реального военного конфликта – Черноморский флот РФ постоянно присматривает за такими "бедоносцами".

Но ракетный эсминец может служить отвлекающей целью, проводить исследования в направлении полезного самопожертвования в бою. Все же для отработки эффективного удара из Черного моря кораблей должно быть гораздо больше одного. Дальность "Томагавков" позволяет нанести удар, к примеру, по Крыму или Москве из акватории Средиземного моря – силами нескольких аналогичных ракетных эсминцев 6-го флота США.

Четверка многоцелевых истребителей F-16 и один ударный беспилотник MQ-9 Reaper способны сообща поднять приличную ракетно-бомбовую нагрузку. Только один беспилотник может нести до 14 ракет AGM-114 Hellfire (воздух-земля) или 4 ракет AGM-114 Hellfire + 2 бомбы лазерного наведения GBU-12 Paveway II по 250 кг (Reaper можно считать эквивалентом ракет средней дальности).

Однако все упомянутые летательные аппараты светятся на экранах радаров зенитных ракетных систем С-400 как елочные украшения, и в случае конфликта могут быть уничтожены на большом расстоянии от рубежа применения своего оружия (примерно за 400 км от позиций С-400 в российском Крыму).

Возможно, вчера над Черным морем ударная и разведывательная авиация ВВС США отрабатывала вскрытие и оценку позиционных районов российских систем ПВО-ПРО – для передачи целеуказаний и наведения стратегического оружия из других акваторий Мирового океана.

Тонкая грань

В условиях участившихся черноморских и балтийских "реалистичных тренировок" Пентагона грань между миром и войной становится чрезвычайно тонкой. Применительно к совместным учениям ВМС и ВВС США 2 августа в Черном море, всякие разговоры о "сдерживании" или "реагировании на кризис" напоминают спектакль в пользу бедных (вспоминаем Ливан, Палестину, Тунис, Сирию, Югославию). При этом региональные союзники США вольно или невольно играют роль фитиля в пороховой бочке, и могут за это жестоко поплатиться.

На Западном стратегическом направлении к августу Россия построила 159 новых ракетных арсеналов, и разместила в них более 150 тысяч тонн боеприпасов. Разумеется, есть и другие запасы на случай военных действий. Огромная территория РФ позволяет рассредоточить войска и вооружения, обеспечивая высокую боевую живучесть и эффективность боевого применения против самого высокотехнологичного агрессора.

Российские специалисты уже открытым текстом говорят Вашингтону: не вынуждайте Москву "проецировать силу". Ранее высокопоставленный представитель Главного штаба ВМФ России констатировал: "Восточное побережье США, как и западное, никогда не было и не будет безопасным убежищем для американских подводных лодок". Мысленно возвращаясь в акваторию Карибского моря, можно заметить, что появление на Кубе новой базы атомных субмарин ВМФ России во многом зависит от действий Пентагона в Черном море. Кубинский порт Сьенфуэгос недавно объявлен закрытой зоной, это самая удобная точка базирования на острове – бухта имеет глубины до 600 метров. Это вам не база ВМС в Бердянске.

Парадокс современной геополитики в том, что Пентагону в разной степени противостояния "не по зубам" оказались даже технологически уязвимые Афганистан, Иран, Сирия, целый ряд других стран.

С таким отягчающим опытом создавать в Черноморском регионе (у российских границ) зону смелых экспериментов и сеть новых американских баз – в Румынии, Грузии, на Украине – крайне опасное для США и их союзников военно-политическое и технологическое безрассудство.

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