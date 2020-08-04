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TikTok

Переговоры о приобретении TikTok завершатся в середине сентября - Microsoft

© REUTERS / Dado Ruvic
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200804/31147651/peregovory-o-priobretenii-tiktok-zavershatsya-v-seredine-sentyabrya-microsoft.html

Процесс приобретения американской компанией Microsoft популярного китайского приложения TikTok движется к финальному этапу. Участники сделки надеются, что смогут наладить продуктивный диалог с Дональдом Трампом.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Переговоры о приобретении приложения TikTok, которые с материнской компанией из КНР ByteDance ведет американская Microsoft, завершатся не позднее 15 сентября, сообщает РИА Новости.

Компания отмечает, что надеется наладить диалог с главой Белого дома, а также с правительством США. Напомним, что в пятницу Дональд Трамп объявил о намерении запретить использование приложения в Соединенных Штатах как несущее угрозу в сфере передачи данных Китаю. ByteDance эту информацию опровергает.

© Depositphotos / Josekube
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Сделку Microsoft собирается провести при категорическом соблюдении всех требований безопасности. В ней могут участвовать и другие американские компании, но как миноритарные акционеры.  

Ожидается, что после покупки TikTok будет использоваться не только на рынке США, но и в Австралии, Канаде и Новой Зеландии. В Microsoft особо подчеркивают, что намерены строго следить за информационной безопасностью и гарантируют, что "все личные данные американских пользователей TikTok останутся в США, а те данные, что в настоящее время хранятся за рубежом, будут удалены".

Компания ByteDance выпустила приложение TikTok в 2018 году, оно было создано как сервис для записи и просмотра коротких видеороликов. В настоящее время ресурс лидирует в своем сегменте в Поднебесной, но постепенно расширяет популярность среди пользователей по всему земному шару.

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