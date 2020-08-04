Переговоры о приобретении TikTok завершатся в середине сентября - Microsoft

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Переговоры о приобретении приложения TikTok, которые с материнской компанией из КНР ByteDance ведет американская Microsoft, завершатся не позднее 15 сентября, сообщает РИА Новости.

Компания отмечает, что надеется наладить диалог с главой Белого дома, а также с правительством США. Напомним, что в пятницу Дональд Трамп объявил о намерении запретить использование приложения в Соединенных Штатах как несущее угрозу в сфере передачи данных Китаю. ByteDance эту информацию опровергает.

Сделку Microsoft собирается провести при категорическом соблюдении всех требований безопасности. В ней могут участвовать и другие американские компании, но как миноритарные акционеры.

Ожидается, что после покупки TikTok будет использоваться не только на рынке США, но и в Австралии, Канаде и Новой Зеландии. В Microsoft особо подчеркивают, что намерены строго следить за информационной безопасностью и гарантируют, что "все личные данные американских пользователей TikTok останутся в США, а те данные, что в настоящее время хранятся за рубежом, будут удалены".

Компания ByteDance выпустила приложение TikTok в 2018 году, оно было создано как сервис для записи и просмотра коротких видеороликов. В настоящее время ресурс лидирует в своем сегменте в Поднебесной, но постепенно расширяет популярность среди пользователей по всему земному шару.

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