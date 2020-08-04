10:57 04 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD16.67
  • RUB0.23
  • RON4.04
  • UAH0.60
Поиск
Вор

Не оставить ворам шанса: как защитить жилье на время долгого отсутствия

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
34 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200804/31152565/ne-ostavit-voram-shansa-kak-zaschitit-zhile-na-vremya-dolgogo-otsutstviya.html

Когда дом - в безопасности? Эксперт рассказал, какими методами пользуются "домушники" и как уберечь квартиру от незваных гостей.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Не стать жертвой квартирных воров можно, если обратиться к соседям с просьбой присмотреть за жильем. При этом крайне важно не оповещать о своей поездке в соцсетях. Экспертное мнение РИА Новости представил генеральный директор одной из российских компаний в сфере систем безопасности Андрей Цыбаков.

Кража с о взломом.
© CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
Для кого - карантин, для кого - "злачный период": домушники в Кишиневе не спят
Он отметил, что соседям можно поручить получение почты, уход за комнатными цветами, периодическое проветривание.

Злоумышленники предпочитают для проникновения в квартиры май и август: именно на эти два месяца приходится почти пятая часть выездов, рассказывает эксперт.

Компания провела собственный опрос, чтобы выяснить, насколько часто россияне становились жертвами квартирных краж. В итоге выяснилось, что преступники покушались на квартиры 62% опрошенных, 79% не уверены в безопасности жилища и полагают, что риск ограбления существует. Еще 5% заявили, что находятся в постоянном страхе, опасаясь визита "домушников". При этом прогноз специалистов неутешителен: в августе нынешнего года они не исключают роста этого вида правонарушений на 5-7%.

Мал, да удал - полиция задержала подростка, подозреваемого в 70 преступлениях>>>

Цыбаков отмечает, что по-прежнему наиболее уязвимы для воров квартиры на первых этажах, при этом в старом жилфонде опасность подстерегает и владельцев недвижимости на втором этаже. Риск связан с расположением газовых труб, по которым преступники могут перемещаться с нижних ярусов на верхние. Привлекательными для краж могут быть и дома, где много квартир сдается в аренду.

Грабитель
© CC0 / Pixabay / fbhk
Решетки - не помеха: в Кишиневе ловко взламывают даже защищенные квартиры
Эксперт назвал способы, которыми грабители пользуются, чтобы узнать, долго ли отсутствуют хозяева "приглянувшейся" квартиры. Это переполненные почтовые ящики и валяющиеся у порога рекламные листовки, темные окна по вечерам, телефонные звонки без ответа.  

Специалист категорически не рекомендует тем, кто собирается надолго покинуть жилье, публиковать информацию об отпуске или поездке в соцсетях. Необходимо позаботиться и о лучшей сохранности ценных вещей, спрятать их в надежном тайнике.

При этом Андрей Цыбаков подчеркивает: никакая имитирующая сигнализацию "красная лампочка" не убережет от воров. "Самый действенный способ защиты – это установка охранного комплекса", - утверждает эксперт.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Осторожно: домушники активны в любое время года
Чеканы - в своем репертуаре: здесь происходят кражи и ограбления - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Финал эпопеи: спецназ выводит задержанного.
Как проходило освобождение заложников, захваченных в бизнес-центре Киева
Российские танкисты провели учебный бой в Чебаркуле.
Российские танкисты провели учебный бой в Чебаркуле
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться