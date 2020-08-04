Не оставить ворам шанса: как защитить жилье на время долгого отсутствия

Когда дом - в безопасности? Эксперт рассказал, какими методами пользуются "домушники" и как уберечь квартиру от незваных гостей.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Не стать жертвой квартирных воров можно, если обратиться к соседям с просьбой присмотреть за жильем. При этом крайне важно не оповещать о своей поездке в соцсетях. Экспертное мнение РИА Новости представил генеральный директор одной из российских компаний в сфере систем безопасности Андрей Цыбаков.

Он отметил, что соседям можно поручить получение почты, уход за комнатными цветами, периодическое проветривание.

Злоумышленники предпочитают для проникновения в квартиры май и август: именно на эти два месяца приходится почти пятая часть выездов, рассказывает эксперт.

Компания провела собственный опрос, чтобы выяснить, насколько часто россияне становились жертвами квартирных краж. В итоге выяснилось, что преступники покушались на квартиры 62% опрошенных, 79% не уверены в безопасности жилища и полагают, что риск ограбления существует. Еще 5% заявили, что находятся в постоянном страхе, опасаясь визита "домушников". При этом прогноз специалистов неутешителен: в августе нынешнего года они не исключают роста этого вида правонарушений на 5-7%.

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Цыбаков отмечает, что по-прежнему наиболее уязвимы для воров квартиры на первых этажах, при этом в старом жилфонде опасность подстерегает и владельцев недвижимости на втором этаже. Риск связан с расположением газовых труб, по которым преступники могут перемещаться с нижних ярусов на верхние. Привлекательными для краж могут быть и дома, где много квартир сдается в аренду.

Эксперт назвал способы, которыми грабители пользуются, чтобы узнать, долго ли отсутствуют хозяева "приглянувшейся" квартиры. Это переполненные почтовые ящики и валяющиеся у порога рекламные листовки, темные окна по вечерам, телефонные звонки без ответа.

Специалист категорически не рекомендует тем, кто собирается надолго покинуть жилье, публиковать информацию об отпуске или поездке в соцсетях. Необходимо позаботиться и о лучшей сохранности ценных вещей, спрятать их в надежном тайнике.

При этом Андрей Цыбаков подчеркивает: никакая имитирующая сигнализацию "красная лампочка" не убережет от воров. "Самый действенный способ защиты – это установка охранного комплекса", - утверждает эксперт.

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