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Избавиться от избытка холестерина без лекарств: совет врача

© Sputnik . Томас Тхайцук
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20200804/31161367/poborot-kholesterin-bez-lekarstv-sovet-vracha.html

Какие продукты могут помочь людям, страдающим от высокого содержания этого вещества в печени и крови? Несколько полезных рекомендаций дает врач-кардиолог Ольга Молчанова.

КИШИНЕВ, 4 авг — Sputnik. Снизить уровень холестерина в крови, не прибегая к помощи лекарственных средств, - возможно. Несколько рекомендаций для  "Комсомольской правды" дала врач-кардиолог, ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава РФ  Ольга Молчанова, цитирует РИА Новости.

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Специалист отмечает, что подспорьем в борьбе с этой проблемой может служить замена, к примеру, сливочного масла на растительное – но не целиком, а в разумной пропорции. В качестве альтернативы предлагается льняное масло. Нельзя забывать и крайне полезный рыбий жир, который сам по себе способен доставить холестерин к органам и тканям.

Молчанова также обращает внимание на такие продукты, как овсяные хлопья и отруби. Помочь в борьбе с холестерином могут и яблоки, различные виды цитрусовых, а также природный антибиотик – чеснок.

Необходимо, кроме прочего, внимательно следить за тем, сколько холестерина попадает в организм из пищи, говорит врач. Важно не превысить необходимый минимум: разрешается примерно 80 граммов телячьей печени, одно яйцо, около 12 граммов сливочного масла.

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