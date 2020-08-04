Военные сборы на границе с Россией: что заявляют в Минобороны Белоруссии

Министерство обороны Республики Беларусь объявило о проведении плановых военных сборов. Они намечены ближе к середине августа на севере страны, у границы с Россией.

КИШИНЕВ, 4 авг —Sputnik. Плановые военные сборы начнутся на севере Белоруссии, в приграничной с Россией Витебской области. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель белорусского оборонного ведомства Наталья Гаврусик. Сборы запланированы на 11 августа.

Она отметила, что в армии Белоруссии такого рода подготовка военнообученного резерва носит непрерывный характер. "Военнообязанные постоянно призываются на сборы разной продолжительности в течение года", — рассказала Гаврусик.

Представитель Минобороны также заявила: получение повестки не обязательно означает призыв на сборы. Уточнение последовало в ответ на ранее появившуюся в некоторых Telegram-каналах информацию, что жители Витебской области получили повестки, сообщавшие о необходимости прибыть на пункты сбора 10 августа. Это дата, следующая за днем президентских выборов в Белоруссии.

В гонке за президентский пост участвуют нынешний глава республики Александр Лукашенко, лидер белорусской Социал-демократической партии "Грамада" Сергей Черечень, сопредседатель общественного объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Платы представителей законодательного форума Анна Конопацкая, а также супруга популярного белорусского видеоблогера Светлана Тихановская.

Если победит нынешний белорусский президент, для него это будет шестой мандат. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что руководство Белоруссии не допустит "майданов" в стране, так как это выгодно только "кому-то со стороны", чтобы ослабить власть.

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