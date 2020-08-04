Вторая волна COVID-19: где она уже началась, а где ожидается

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Вторая волна эпидемии коронавируса в Германии уже началась, заявила глава союза врачей Marburger Bund Зузанне Йона изданию Augsburger Allemeine.

​Йона подчеркнула, что вторая волна эпидемии в стране по своим масштабам не сравнима с первой, пик которой пришелся на март-апрель.

По ее словам, больницы страны готовы к очередному наплыву заразившихся. Медик предположила, что госпитали будут оставлять меньше коек интенсивной терапии свободными для потенциальных больных COVID-19, "потому что пандемия развивается медленно". Число таких мест будет расширяться постепенно, по мере их заполнения.

Йона призвала следовать нормам безопасности, отметив необходимость ношения маски и соблюдение гигиены. Противников ношения масок она сравнила с противниками пристегиваться ремнем в автомобиле — как и ремень, "маска спасает жизни".

В то же время эпидемиологи пока высказываются менее определенно. В последние две недели ежедневный рост числа случаев заражения COVID-19 в Германии приблизился к тысяче, тогда как в начале июля прирост составлял меньше 500 случаев. На этом фоне глава Института Роберта Коха Лотар Вилер заявлял 28 июля, что в Институте не знают, "является ли это началом второй волны, но это может быть так".

Вторая волна коронавируса в Великобритании предстоящей зимой может быть в два раза мощнее, если власти осенью откроют школы и не будет внедрена более эффективная система тестирования и отслеживания. К такому выводу пришли исследователи из Университетского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

"Our study should be used as a loud call to action to improve the system."



Chris Bonell, co-senior author of @LancetChildAdol study giving first estimates on levels of #TestTraceIsolate needed for schools to reopen safely during #COVID19.



➡️ https://t.co/9ZBxGKZTt7 @ucl — London School of Hygiene & Tropical Medicine (@LSHTM) August 4, 2020

​Ученые смоделировали различных шесть сценариев распространения коронавируса в осенне-зимний сезон с учетом того, как будут открываться школы – на полный или неполный рабочий день, а также с учетом распределения посещения школ учащимися в разные дни недели.

Британия могла бы избежать второй волны распространения коронавируса при полном открытии школ, если бы было отслежено 68% контактов, протестировано и изолировано 75% населения, имеющего симптомы COVID-19. При частичном открытии школ следовало бы протестировать 65% населения с симптомами. При отслеживании 40% контактов, следует протестировать и отследить 87% населения с симптомами при полном открытии школ и 75% населения при частичном открытии школ.

"Если уровень диагностики и отслеживания контактов упадет ниже этого уровня среди населения Великобритании, повторное открытие школ вместе с постепенным ослаблением ограничительных мер, вероятно, приведет ко второй волне, которая достигнет максимума в декабре 2020 года, если школы будут работать на полную ставку, и в сентябре и феврале 2021 года, если в сентябре школы откроются частично", - говорится в исследовании.

Однако при любом из указанных сценариев недостаточный контроль и тестирование могут привести к тому, что коэффициент распространения коронавируса R может превысить 1, что будет означать рост инфицирования, а вторая волна в 2–2,3 раза превысит уровень первой волны.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в конце июля заявлял, что открытие школ в начале сентября является национальным приоритетом для правительства. Из-за увеличения распространения COVID-19 в июле британские власти приостановили дальнейшее смягчение карантинных мер.

Число инфицированных коронавирусом в Соединенном Королевстве превышает 305 тысяч человек, количество умерших превысило 46 тысяч.

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