Что ожидает туристов, если они заболеют в Болгарии COVID-19

Кишинев, 4 авг – Sputnik. Министерство туризма Болгарии выступило с инициативой предоставить помощь туристам, которые во время отдыха в этой республике заразятся коронавирусом. Так, им могут оплатить расходы на питание и лечение, сообщает российская Ассоциация туроператоров (АТОР), которую цитирует РИА Новости.
Вице-премьер, министр туризма Болгарии Марияна Николова заявила в рамках пресс-конференции в Золотых Песках, что ни одного случая заболевания COVID-19 на болгарских курортах не выявлено.
Такого результата удалось добиться благодаря строгому выполнению противоэпидемических мер. "Это подтверждает, что Болгария является безопасным местом отдыха", — подчеркнула она.
Николова проинформировала, что возглавляемое ею министерство ведет переговоры с финансовым ведомством Болгарии о возможности погашения заболевшим туристам понесенных расходов.
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