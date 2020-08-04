Что ожидает туристов, если они заболеют в Болгарии COVID-19

Курорты Болгарии в настоящее время безопасны для туристов, однако власти страны действуют на опережение, изучая возможности размещения отдыхающих, которые могут оказаться на карантине в случае заражения коронавирусом.

Кишинев, 4 авг – Sputnik. Министерство туризма Болгарии выступило с инициативой предоставить помощь туристам, которые во время отдыха в этой республике заразятся коронавирусом. Так, им могут оплатить расходы на питание и лечение, сообщает российская Ассоциация туроператоров (АТОР), которую цитирует РИА Новости.

Вице-премьер, министр туризма Болгарии Марияна Николова заявила в рамках пресс-конференции в Золотых Песках, что ни одного случая заболевания COVID-19 на болгарских курортах не выявлено.

Такого результата удалось добиться благодаря строгому выполнению противоэпидемических мер. "Это подтверждает, что Болгария является безопасным местом отдыха", — подчеркнула она.

При этом ведомство предусмотрело ситуации возможного заражения коронавирусом и предприняло ряд советующих шагов. Среди них - выбор гостиниц, которые смогут разместить заболевших на время карантина. Уже определены отели на курортах Солнечный Берег и Золотые Пески.

Николова проинформировала, что возглавляемое ею министерство ведет переговоры с финансовым ведомством Болгарии о возможности погашения заболевшим туристам понесенных расходов.

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