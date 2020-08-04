Лунное меню: каким будет рацион космонавтов на спутнике Земли

Освоение нашего естественного спутника только планируется, однако все необходимое для космонавтов нужно подготовить заранее. Уже известно, что предусматривает лунный рацион покорителей космоса.

КИШИНЕВ, 4 авг – Sputnik. Определен список продуктов, которые составят рацион российских космонавтов, если они отправятся на Луну, сообщает РИА Новости.

В основе меню – консервы из мяса и рыбы, кондитерские изделия, сухофрукты и соки, отметил в интервью журналу "Русский космос" главный конструктор по обеспечению питанием космических экипажей НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии Виктор Добровольский.

Эксперт подчеркнул, что разработка рациона для космонавтов идет полным ходом. Членам лунной экспедиции предложат сублимированные продукты, кондитерские изделия, хлеб. Особое внимание разработчики уделяют безопасности лунного меню.

Виктор Добровольский рассказал, что основной акцент ставится на антиоксидантные и защищающие от радиации свойства продуктов.

Согласно Лунной программе России, первая высадка космонавтов на естественный спутник Земли запланирована на 2030 год.

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