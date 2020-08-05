Тюрьма с молотка: на Украине стартует "большая распродажа"

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Министерство юстиции Украины объявило о начале "большой распродажи тюрем". Первые торги состоятся 6 августа, сообщает РИА Новости.

На продажу выставят, в числе прочих объектов, Ирпенский исправительный центр. Он расположен в Киевской области, в 14 километрах от украинской столицы. В день торгов здесь пройдет мероприятие с участием министра юстиции. Денис Малюська намерен рассказать о планах "большой распродажи" и о том, куда пойдут вырученные средства.

Как отмечается в пресс-релизе украинского ведомства, в 2019 году тюрьма была законсервирована, а заключенные переведены в другие пенитенциарные учреждения.

В конце июля нынешнего года министр юстиции Украины выдвинул идею использования платных камер в СИЗО с улучшенными условиями. Решение законодательно закрепить эту инициативу планируется принять в будущем году.

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