Тюрьма с молотка: на Украине стартует "большая распродажа"

На продажу выставят, в числе прочих объектов, Ирпенский исправительный центр. Он расположен в Киевской области, в 14 километрах от украинской столицы. В день торгов здесь пройдет мероприятие с участием министра юстиции. Денис Малюська намерен рассказать о планах "большой распродажи" и о том, куда пойдут вырученные средства.
Как отмечается в пресс-релизе украинского ведомства, в 2019 году тюрьма была законсервирована, а заключенные переведены в другие пенитенциарные учреждения.
В конце июля нынешнего года министр юстиции Украины выдвинул идею использования платных камер в СИЗО с улучшенными условиями. Решение законодательно закрепить эту инициативу планируется принять в будущем году.